魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定

2019-11-15 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



頂新集團前董事長魏應充因為越南油案定讞，原本上午到北檢報到執行，但因魏應充先前因混油案依詐欺罪已判刑2年，入監服刑後去年12月假釋出獄，依法須與這次已確定部分判決有期徒刑5年9月合併定執行刑，但彰化地檢署到今天上午仍未收到收受裁定，為避免違法發監爭議，緊急聯繫北檢暫緩執行。

魏應充、常梅峯、陳茂嘉、楊振益4人越南油案等案件，上星期經最高法院駁回上訴確定部分判決，彰化地檢署指出，魏應充先前有詐欺等案件經智慧財產法院判處應執行有期徒刑2年確定，執行部分徒刑後假釋出監，依法得與上開已確定部分判決合併定執行刑。

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彰化地檢署在囑託台北地檢署執行後，同時以最速件函請台中高分署向台中高分院提出合併定刑聲請，但彰檢到今天上午都尚未收受裁定，因此將等到收受裁定後將擇期通知魏應充到案執行。在此期間將持續掌控受刑人行蹤，以防逃匿，確保執行。

另常梅峯、陳茂嘉、楊振益因無上述問題，已於今日上午10點發監執行。