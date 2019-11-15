挪用中影資金 前副董莊婉均更審二審仍有罪

2019-11-15 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



中影前副董事長莊婉均被控在擔任中影公司副董和副總經理，利用保管中影公司和時任董事長蔡正元的大小章之便，向銀行詐領中影公司存款帳戶7億5千萬元，並擅自將中影資金轉投資近江醫院和台中棒球場。最高法院前年判其中7罪判有罪定讞，其中9月徒刑得易科罰金，另7年9月徒刑不得易科罰金；另涉7罪，發回更審。

莊婉均2005年得知中影的新世界大樓要出售，輾轉與前立委蔡正元接獨，隔年，蔡找現任中影負責人郭台強的妻子羅玉珍，以31億多元買下中影82%股權，約定將中影股權登記在蔡擔任負責人的阿波羅公司名下，莊、羅與蔡私下簽署合作協議書，約定購買中影的股權簽約金12億元，由莊女出資。

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莊女在支付6億後資金緊縮，但先前承諾投資友人的近江醫院開發案及台中棒球場2億，遂利用入主中影，保管中影和負責人蔡正元的大小章之便，假稱中影將多角化經營，謊稱中影將投資該兩開發案，指示財務人員製作不實便條簽呈，偽造取款憑條，到銀行詐領中影款項7.5億；款項除支付她個人投資案，還支付個人信用卡款項及欠稅，或存入個人帳戶，公私不分。