親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

12強Live／扼腕！五局上王勝偉長打未判全壘打 1:1維持平手

12強／南韓教頭向國民道歉 洪一中感同身受

挪用中影資金 前副董莊婉均更審二審仍有罪

2019-11-15 11:17聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

中影前副董事長莊婉均被控在擔任中影公司副董和副總經理，利用保管中影公司和時任董事長蔡正元的大小章之便，向銀行詐領中影公司存款帳戶7億5千萬元，並擅自將中影資金轉投資近江醫院和台中棒球場。最高法院前年判其中7罪判有罪定讞，其中9月徒刑得易科罰金，另7年9月徒刑不得易科罰金；另涉7罪，發回更審。

莊婉均2005年得知中影的新世界大樓要出售，輾轉與前立委蔡正元接獨，隔年，蔡找現任中影負責人郭台強的妻子羅玉珍，以31億多元買下中影82%股權，約定將中影股權登記在蔡擔任負責人的阿波羅公司名下，莊、羅與蔡私下簽署合作協議書，約定購買中影的股權簽約金12億元，由莊女出資。

莊女在支付6億後資金緊縮，但先前承諾投資友人的近江醫院開發案及台中棒球場2億，遂利用入主中影，保管中影和負責人蔡正元的大小章之便，假稱中影將多角化經營，謊稱中影將投資該兩開發案，指示財務人員製作不實便條簽呈，偽造取款憑條，到銀行詐領中影款項7.5億；款項除支付她個人投資案，還支付個人信用卡款項及欠稅，或存入個人帳戶，公私不分。

高院更二審今就發回部分撤銷改判，認定莊婉均分別犯下共同行使偽造私文書罪、銀行法等5罪，分別判處4月至3年4月不等刑期，刑期累計7年11月，其中4月為得易科罰金之刑。但最後應執行刑部分，待與他案重新計算。

莊婉均2008年曾投入立法委員選舉。圖／聯合報系資料照片
莊婉均2008年曾投入立法委員選舉。圖／聯合報系資料照片
分享

中影蔡正元信用

相關新聞

魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定

2019-11-15 11:19

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

一句「錢不夠付嗎？」 男持刀刺超商店員判關5年2月

2019-11-15 12:24

影／魏應充報到入監 味全龍相挺

2019-11-15 10:27

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57

新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？

2019-11-14 23:57

臉書涉操縱股價獲利七千萬 房市名人李杰遭訴

2019-11-14 23:53

成衣商轉行 半年詐長輩1500萬元

2019-11-14 23:50

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談

2019-11-14 23:49

分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

2019-11-14 23:49

網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

「小禮物」爆炸！鼓山包裹炸彈後續 炸彈客分工曝光

2019-11-14 18:22

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

最高院法官疑遭霸凌 監察院：分案確實不公

2019-11-14 16:38

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

鼓山包裹炸彈險害命！情侶炸彈客遭判9年半、8年刑

2019-11-14 15:50

離職員工挾怨報復 扯「托嬰中心園長打小孩」判賠5萬

2019-11-14 15:49

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

插座短路延燒7戶判4月 鄰居索賠

2019-11-14 14:43

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

男嬰洗澡遭保母燙傷 父悲痛：不能接受輕判9月一定上訴

2019-11-14 12:41

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13

插座電源短路延燒7戶 失火判4月還被鄰居索賠

2019-11-14 10:58

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

不滿治療未開安眠藥 男飆罵三字經踹傷醫師被判2月

2019-11-14 09:47

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

中華民國退警總會12日陳抗 台北地院今夜「大設防」

2019-11-11 21:08

影／「瞎趴」改裝機車退散！警嚴格取締護新社花海寧靜

2019-11-11 15:45
看更多

熱門文章

警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55

影／不再人心惶惶！雲林大針孔之狼查緝到案

2019-11-14 15:38

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57

台南殺警凶嫌道歉遭拒 遺孀哽咽「現在我沒辦法做到」

2019-11-14 14:26

屏東2月大女嬰離奇悶死房中 小哥哥靜睡一旁

2019-11-14 15:30

防範無線針孔攝影機 專家教自保：打開WIFI就可以

2019-11-14 15:48

網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54

機械工程師伸狼爪撫胸、舔胸　道歉賠款換緩刑

2019-11-14 12:27

國二生逛合作社 竟慘被員工騙進櫃台襲胸吸奶

2019-11-14 16:57

嘉義地下匯兌案金流達120億 清查近百客戶金流

2019-11-14 12:51

屏東小兄妹睡一起 2個月大女嬰疑窒息身亡

2019-11-14 13:30

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

找不到人幫忙 外送員棄單看顧迷途失智嬤：社會真冷血

2019-11-15 09:34

家中曾遭竊 全面裝鐵窗...遇劫女童 第一名獎狀還沒領

2019-11-14 23:46

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

台東1男子騎車疑持瓦斯槍掃射2狗 引網友撻伐！

2019-11-14 14:50

婦人一吼小偷逃 網友：最美妙的聲音！

2019-11-14 17:18

聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」

2019-11-15 11:06

影／萬里維納斯海岸整排大型重機紅線拍美照 民眾：好危險

2019-11-14 20:34

中原大學交安宣導 讓學生目睹「內輪差」的恐怖致命力

2019-11-14 13:56

影／濱海公路轎車、曳引車對撞 轎車女乘客受困

2019-11-14 15:27

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

到我家看小狗 計誘昔日同校資源班女同學性侵 判刑6年

2019-11-14 16:51

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

小二童生重病急需開刀 新店警暖心伸援手

2019-11-14 16:53

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

2019-11-14 23:49

小石虎重傷躺河床旁送醫不治 苗縣今年第22隻石虎路殺

2019-11-15 09:46

鐵窗斷生路 透天厝惡火奪4命

2019-11-15 00:59

新聞眼／終審法院首長接連出紕漏 司法院長豈能撇責？

2019-11-14 23:57

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤遭約談

2019-11-14 23:49

玷辱小外甥女還上訴求緩刑 二審以量刑夠寬容駁回

2019-11-15 08:12

「情慾女作家」控他伸舌頭強吻 班鐵翔不爽求償300萬元

2019-11-15 12:13

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top