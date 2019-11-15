涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保
2019-11-15 09:45
聯合報 記者賴佩璇
／即時報導
曾兩度代表台灣參加奧運射箭比賽的國立體育大學校長邱炳坤，被控擔任中華民國射箭協會副理事長期間，洩漏招標資訊給特定業者，涉及貪汙圖利與違反政府採購法罪；台北地檢署昨搜索射箭協會等處所，約談邱炳坤等8人到案，邱複訊後以80萬元交保。
同案約談包括中華民國射箭協會前副秘書長陳岱伶、得標業者的曾姓負責人、旅行社林姓承辦人，以及另兩家圍標廠商的楊姓、洪姓負責人，檢察官複訊後，命洪10萬元交保，陳岱伶訊後請回。
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邱炳坤被控辦理「中華民國射箭協會二○一七世大運暨亞運反曲弓、複合弓培訓計畫消耗性器材採購案」、「優秀或具潛力運動選手計畫世青／少年器材採購案」時，不但洩漏招標資訊給曾姓業者，且明知曾找來無意願投標的另兩家業者圍標，還涉嫌利用職權放水，協助曾以最低底價得標，三項標案價金約600萬元。
此外，中華民國射箭協會辦理「第十四屆世界青年暨第八屆世界青少年射箭錦標賽機票採購案」，曾姓業者事先洩漏招標資訊給特定旅行社，協助業者得標，標金約一百卅萬元；曾在這四起標案中，讓其他業者獲利70萬元。
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