賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年
黑心油風波5年前惹得消費者人心惶惶，地下油商郭盈志（原名為郭烈成）涉嫌購買劣質飼料油、豬油，再販售劣質豬油給強冠公司，一審遭屏東地院依違反食安法判刑12年，二審改判23年6月，但最高法院發回更審，高雄高分院去年更一審判郭19年4月，最高法院仍認為原判決認定「幫助犯」角色有違誤，發回更審。高分院今上午更二審撤銷原判決，依食安法等判郭20年刑，可上訴。
高雄高分院今更二審宣判，依共同犯食安法6罪、幫助犯加重詐欺取財罪2罪，分別判處郭盈志2年2月至2年11月不等刑度，共計有期徒刑20年，犯罪所得650萬5990元沒收；但由於郭有另起槍砲彈藥案件判決確定，將合併應執行刑期。
最高法院從食安法修正理由來看，立法者認為在食品中加入低價劣質品或不可供人食用的原料，視情節論處違反食安法。郭盈志明知強冠公司購買劣質油用以製造食用油販售，仍多次提供劣質油賣給強冠公司作為原料，原判決以郭盈志未參與製造行為，就認定是製造假冒食品的「幫助犯」，有所違誤，今年5月將郭涉案部分撤銷原判決，發回更審。
高雄高分院更二審審理過程中，檢方根據通聯記錄，認為郭明知強冠公司收購原料油，是為製造劣質「全統香豬油」，郭盈志確人提供原料油，兩者互有犯意聯絡，因此堅持原見解，認定郭盈志涉嫌違反食安法、加重詐欺罪，屬於共犯。
然而，郭盈志透過委任律師表示，承認客觀有罪部分，但至於是共犯或幫助犯，仍要交由法院認定；同時表示，原審判決量刑太重。
郭盈志委任律師曾辯稱，郭身為油品供應商，在意的只是油品能不能賣，並不在意、也不會過問下游廠商如何將油品再製；此案來說，郭只是下游廠商剛好是強冠公司，加重詐欺部分未必形成故意。辯護律師再指，當時，連食品主管機關食藥署在第一時間都無法告知不能食用範圍，請求法官參考當年時空背景，從輕量刑。
原審指出，地下油商郭盈志向進威公司等上游收購劣質飼料油、餿水油及皮革油攪拌煉製；強冠負責人葉文祥、副總經理戴啟川，明知郭盈志等人販賣是來源不明劣質動物混合油、不可供人食用，仍從2014年3月起至同年9月，指示員工採購劣質油，加以精煉後混製成「全統香豬油」等產品，郭盈志共取得650萬5990元不法獲利。
高雄高分院今更二審宣判，依幫助犯加重詐欺罪、共犯違反食安法，判處郭。可上訴。
留言