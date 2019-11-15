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玷辱小外甥女還上訴求緩刑 二審以量刑夠寬容駁回

2019-11-15 08:12聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

堂舅阿火被控性侵就讀小5的外甥女，一審以他已與被害人家屬達成和解，依加重強制性交罪將他判刑3年10月，他上訴二審請求給予緩刑的機會，台中高分院法官認為一審量刑已屬寬容，考量他對被害人的傷害鉅大，且宣告刑已逾2年，與緩刑要件不符，駁回他的上訴。

判決書指出，阿火（化名）是被害少女的堂舅，明知被害人就讀小5，卻於去年在台中市住處，不顧少女表示「不要」等語，違反她的意願，以手撫摸她的胸部、屁股、陰道，進而以手指性侵被害人得逞，對被害人為強制性交，經少女的媽媽發覺有異，報警查獲。

台中高分院查出，阿火是被害少女的堂舅，未能妥適控制情慾，罔顧倫常，對外甥女為強制性交行為，原應予嚴懲，惟他犯後坦承犯行，並與被害人及家人成立調解，且已履行完畢，被害人的媽媽表示他有有悔過之心，所以與他成立調解，請法官給他一次機會，遂依刑法規定減輕其刑。

二審合議庭認為一審將阿火判刑3年10月，認事用法均無違誤，量刑至為寬容，而無不當，應予維持。而阿火上訴請求從輕量刑，並給予緩刑宣告機會；但本案一審法院量刑已屬寬容，考量本件犯罪對被害人傷害鉅大，自不宜再予減輕量刑，且宣告刑已逾有期徒刑2年，與緩刑要件不合，因此將阿火上訴駁回。

堂舅阿火被控性侵就讀小5的外甥女，一審依加重強制性交罪將他判刑3年10月，他上訴...
堂舅阿火被控性侵就讀小5的外甥女，一審依加重強制性交罪將他判刑3年10月，他上訴求給緩刑的機會，台中高分院法官認為一審量刑已屬寬容，考量他對被害人的傷害鉅大，且宣告刑已逾2年，與緩刑要件不符，因將他的上訴駁回。圖／本報資料照
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性侵台中市

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