前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



曾2度代表台灣參加奧運射箭比賽的國體大校長邱炳坤，被控擔任中華民國射箭協會副理事長期間，疑洩漏招標資訊給運佳旅行社、榮騰2間公司，涉及貪汙圖利與違反政府採購法罪；調查局高雄市調處昨天搜索射箭協會等處所，約談邱炳坤等8人到案，邱炳坤凌晨被移送台北地檢署複訊。

同案約談包括中華民國射箭協會前副秘書長陳岱伶、得標商榮騰公司實際負責人曾天福、運佳旅行社承辦人林惠娟、圍標廠商「至中體育用品」楊姓負責人、「立惠實業」洪姓負責人。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

邱炳坤是國立體育學院（現為國立體育大學）創校後首屆運動技術系學生，曾被推薦到美國北科羅拉多大學就讀，在射箭賽場上表現出色，代表台灣參加過1984年洛杉磯、1988年漢城奧運射箭比賽，並擔任過射箭協會祕書長、台灣國家訓練中心執行長。

邱炳坤被控辦理「中華民國射箭協會2017世大運暨亞運反曲弓、複合弓培訓計畫消耗性器材採購案」、「優秀或具潛力運動選手計畫世青／少年器材採購案」時，不但洩漏招標資訊給曾天福，且明知曾男找來無意願投標的至中體育用品、立惠實業圍標，也利用職權放水，協助榮騰以最低底價得標，3項標案價金約600萬元。

調查指出，中華民國射箭協會辦理「第14屆世界青年暨第8屆世界青少年射箭錦標賽機票採購案」，曾天福也事先洩漏招標資訊予運佳旅行社知悉，協助運佳得標，標金約130萬元；曾男在這4起標案中，共圖利業者70萬元