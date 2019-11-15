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前奧運射箭國手、國體大校長邱炳坤涉貪汙送辦

2019-11-15 00:57聯合報 記者張宏業／台北即時報導

曾2度代表台灣參加奧運射箭比賽的國體大校長邱炳坤，被控擔任中華民國射箭協會副理事長期間，疑洩漏招標資訊給運佳旅行社、榮騰2間公司，涉及貪汙圖利與違反政府採購法罪；調查局高雄市調處昨天搜索射箭協會等處所，約談邱炳坤等8人到案，邱炳坤凌晨被移送台北地檢署複訊。

同案約談包括中華民國射箭協會前副秘書長陳岱伶、得標商榮騰公司實際負責人曾天福、運佳旅行社承辦人林惠娟、圍標廠商「至中體育用品」楊姓負責人、「立惠實業」洪姓負責人。

邱炳坤是國立體育學院（現為國立體育大學）創校後首屆運動技術系學生，曾被推薦到美國北科羅拉多大學就讀，在射箭賽場上表現出色，代表台灣參加過1984年洛杉磯、1988年漢城奧運射箭比賽，並擔任過射箭協會祕書長、台灣國家訓練中心執行長。

邱炳坤被控辦理「中華民國射箭協會2017世大運暨亞運反曲弓、複合弓培訓計畫消耗性器材採購案」、「優秀或具潛力運動選手計畫世青／少年器材採購案」時，不但洩漏招標資訊給曾天福，且明知曾男找來無意願投標的至中體育用品、立惠實業圍標，也利用職權放水，協助榮騰以最低底價得標，3項標案價金約600萬元。

調查指出，中華民國射箭協會辦理「第14屆世界青年暨第8屆世界青少年射箭錦標賽機票採購案」，曾天福也事先洩漏招標資訊予運佳旅行社知悉，協助運佳得標，標金約130萬元；曾男在這4起標案中，共圖利業者70萬元

運佳旅行社長期為運動賽事門票總代理，承攬多件我國選手包機出國比賽的採購案，中華民國壘球協會去年受託辦理女壘選手赴美訓練標案時，涉與運佳勾結浮報70萬元經費，檢調今年4月搜索約談運佳實際負責人、中華奧會副主席蔡賜爵到案，訊後命蔡交保20萬元。

國體大校長邱炳坤涉圖利遭檢調約談。記者張宏業／攝影
國體大校長邱炳坤涉圖利遭檢調約談。記者張宏業／攝影
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邱炳坤中華民國旅行社

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