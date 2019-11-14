分案不公惹議 最高院院長遭監委點名違失

最高法院院長鄭玉山。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

最高法院分案不公爭議，監察委員昨公布調查報告指出，最高法院分案制度確存在疏失，不符法定法官原則，請司法院督促改善並對最高法院院長鄭玉山進行職務監督，這是最高法院院長首度被監委指有違失要求職務監督。鄭玉山昨回應，對過去分案制度疏失，他願意完全承擔。

司法院一年多來未能妥善解決此風波，針對監委調查結果，表示待收到調查報告全文，再研議如何處置。

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鄭玉山說，「我未能及時察覺缺失，是我做得不夠好的地方」，並表示最高法院去年已改進分案電腦程式，讓分案公開透明，絕無怠忽改革，「至於制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。他提出擬在三年內完成廢止最高法院限量分案的目標，但相關方案尚未經法官會議討論。

監委高涌誠、蔡崇義、陳師孟指出，法院事先以一般、抽象、中立之分案規則，隨機分派案件給承審法官，是法定法官原則的核心內容，經司法院釋字第六六五號解釋所肯定。此外，最高院對外雖稱電腦分案，但在限量分案制度下，仍需要很多人工事前作業的配套，最高院相關配套未盡周全、人工作業異常，導致分案不公，甚至違反「法定法官原則」，確實影響訴訟當事人權益及民眾對司法之信賴。

最高法院分案風波肇因於台灣高等法院法官楊絮雲前年九月調至最高法院任職，原負責特殊商事專庭，卻分配到屬於「環境安全」的ＲＣＡ水汙染案；此外，前年九月至去年三月，楊分到的專業案件高達廿件，另外六位特殊商事專庭的法官總共才分到十五件。楊後來以「照顧公婆」為由請調回高院，今年八月她與丈夫、高院庭長周盈文召開記者會，揭穿最高法院分案弊端。

對監委調查結果，楊絮雲表示，揭發此事目的是希望促成制度改善，不要再有下一個受害者。周盈文則說，司法院長許宗力身為大法官之一，當釋憲闡述基本人權保障時，有沒有想過自己主政的司法體系就有這類殘害工作權的情事？他比喻，做蛋糕要有水、麵粉、雞蛋等材料，更重要的是要有「人」促成，如果把「分案霸凌」案切割開來看，或許都是片面的疏失，但不要忘了找出「幕後操控的人」。