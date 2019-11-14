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成衣商轉行 半年詐長輩1500萬元

2019-11-14 23:50聯合報 記者李隆揆／台北報導

曾是五分埔成衣商的許姓男子（中）投入詐團，入境時遭警方在桃園機場拘提到案。 記者...
曾是五分埔成衣商的許姓男子（中）投入詐團，入境時遭警方在桃園機場拘提到案。 記者李隆揆／翻攝
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原是台北五分埔成衣商老闆的許姓男子，半年前因景氣不佳，轉投入詐騙集團，招募青年族群加入集團，以「假檢警」手法詐騙中老年人，半年就得手至少一千五百萬元。警方近日陸續拘提許男及下游車手等五十八人到案，詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。

警方調查，六十二歲的許男原本從事成衣生意多年，半年前因生意不佳，便利用平時向大陸成衣業者批貨的人脈資源投入詐騙；為躲避查緝，他多數時間藏身大陸廣州，在該處設置機房，專門利用涉世未深年輕人詐騙台人。

許男以「工作輕鬆」、「現金給薪」等內容吸引青年族群加入，其中還包含未成年人，若成員不願擔任提領車手，也可透過邀約朋友加入獲得佣金。

據了解，該詐團鎖定六十至七十歲中老年人為目標，假冒檢警人員身分，佯稱被害人涉及毒品及洗錢案件，須交付金融卡或現金供政府監管；詐騙款項得手後，再集中到詐欺水房以地下匯兌方式洗錢。集團運作不出半年已有近六十名下游成員，得手金額至少一千五百萬元，並利用地下匯兌洗錢，初估至少卅名受害人。

一名年約廿歲的陳姓車手落網後向警方透露，他因缺錢花用，加入集團成為車手，第三次犯案就被逮；第一次犯案時，看被害人年老可憐，心生不安之下，曾暗示被害人自己是詐騙車手，但被害人已被騙得團團轉，仍堅持交付上萬元現金給他。

該詐欺集團專門招募涉世未深的年輕人當車手。 記者李隆揆／翻攝
該詐欺集團專門招募涉世未深的年輕人當車手。 記者李隆揆／翻攝
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警方經數月蒐證調查，近期陸續將下游車手全數拘提到案，也在中山區、大安區查獲詐欺集團水房，並於九月底埋伏桃園機場，將返台探親的許姓首腦拘提到案，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌將許男等五十八人移送北檢偵辦。

詐騙集團車手洗錢

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