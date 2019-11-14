臉書涉操縱股價獲利七千萬 房市名人李杰遭訴
2019-11-14 23:53
聯合報 記者曾健祐
／桃園報導
曾以筆名「月風」出版投資書籍的房市名人李杰，涉嫌和女友等十二人利用臉書、ＬＩＮＥ社群鼓吹民眾買、賣特定上市、櫃公司股票，操控股價，不法所得近七千萬元，桃園地檢署昨依違反證券交易法起訴李等十三人。
檢方調查，李杰（卅四歲）為富豪國際創業投資公司負責人，也是多達八萬成員的臉書社團「富豪居」創立人，曾以筆名「月風」、「富豪居」等出版多本股市、房市投資著作，常在臉書貼文推薦股票投資標的。
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起訴書指出，李為在股市牟利、塑造善於投資形象，和女友、友人等共十三人，二○一六年三月至隔年一月間，陸續針對五家股票上市上櫃公司，在臉書推薦股票，誘使會員跟進，股票上漲後再高價賣出。
檢方發現，李等人以「富豪居」臉書的影響力，以及上櫃公司股票成本低、易於操縱特性等，挑選股價較低的上市公司，以連續高價買進、低價賣出、沖洗買賣等方式，同時在臉書、ＬＩＮＥ群組中張貼股票訊息，藉此操縱股價製造交易活絡假象。
檢方根據中華民國證券櫃台買賣中心及台灣證券交易所公司分析意見、交易資料等，估計李杰等人非法操縱五家公司股價，不法所得約六九五○多萬元，昨起訴十三人。
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