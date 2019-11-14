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青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

樂團「蘇打綠」休團3年，主唱青峰和恩師林暐哲之間合約結束後，表面看似和平拆夥，但林暐哲卻向台北地檢提告青峰等人侵害著作權，目前偵辦中；林暐哲另向台北地方法院聲請假處分被駁回，抗告至智財法院也被駁回確定，除假處分外，林暐哲也正式提起訴訟，要求青峰2首新歌從音樂平台下架，判決書主文登報，並禁止2019年底前自行授權第三人使用吳青峰「所有著作」的智慧財產權，智財法院至今尚未開庭。

海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道的林暐哲，是樂團一路走來的「伯樂」。蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，在中正紀念堂舉辦告別演唱會。休團後，主唱青峰以新人身分推出個人單曲，也積極拓展中國市場，先是接下《明日之子2》主持棒，又受邀參加《蒙面唱將猜猜猜3》。

未料，青峰爆出與林暐哲官司糾紛，林暐哲音樂社有限公司向北檢提起告訴，指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權，全都讓給他，但是青峰卻在未獲得他及所屬的公司同意下公開演唱，因此對吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及公司負責人廖碧珍提告，意即只要林暐哲不同意，吳青峰就不能唱自己所創作包括《小情歌》等逾270首的歌。

除刑事案件外， 林暐哲今年5月也向台北地方法院聲請假處分，請求青峰2首新歌「歌頌者」和「作為怪物」從各大音樂平台下架，要求青峰不能行使自創曲著作權，台北地院裁定駁回後，林暐哲不服提起抗告，智財法院今年10月駁回抗告確定，意即青峰仍可行使自創曲的著作權。

青峰委任律師徐則鈺說，林暐哲抗告至智財法院時，也已經正式提起訴訟要求青峰2首新歌下架外，並請求判決書主文登報，禁止2019年底前自行授權第三人使用吳青峰「所有著作」的智慧財產權，智財法院至今尚未開庭。

吳青峰樂團海洋音樂祭

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