擺脫血汗「逃」檢 桃園地檢署可望增補5名檢察官

2019-11-14 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市人口成長快速已達223萬，衍生刑事案件暴增，桃園地檢署業務繁重、人力吃緊，常被外界戲稱為「逃」檢，檢察官流動大、年輕化已是趨勢，法務部次長陳明堂及檢查總等江惠民今到桃檢反賄座談時，陳明堂在會中提到，預計要替桃檢增補5名檢察官，對於艱困環境盼能有所紓困。

今天包括法務部次長陳明堂、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛，以及調查局、警政署及廉政署等各單位到桃檢參與反賄座談；據了解，陳明堂在會中除指示各反賄業務，還提到預計要給桃園地檢增補5名檢察官、2名檢察事務官，以及7名書記官等名額，不過時間尚未確定。

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桃檢目前檢察官、主任檢察官總共113人，桃檢檢察長郭文東表示，他在代理期間常和同仁說，來這邊陪伴大家，也多問問有什麼需求，能盡力替他們爭取；他也說，有機會就不斷和部裡面反應，說明目前人力不足的狀況，盡力爭取人力希望能改善桃檢工作環境。

郭指出，桃園市人口近年大幅成長，加上設有機場、移工人數最高，衍生的刑事案件與日俱增，但檢察官受限於總員額的編列多年來無法增補，案件量足便攀高，相對每人承辦件數增加，長期下來每到調動時除了檢察官，包括事務官、書記官及法警都大幅出走。

他也提到，桃檢每年新進檢察官多，辦案經驗仍不足下，直接承接舊股別留下的案件，每月又得新分案，消化速度不夠就會造成積案，所以今年才特別把異動股中逾期，或是將逾期的案件抽出來，平均分配給10個偵查組的主任檢察官，而主任一方面要結案，還得帶新人，也體認他們的辛勞。

有基層檢察官說，一次增補5名對於桃檢是一大助益，幾乎等於是「一組」的人力，姑且不論是否全數為剛分發的新人，在輪分案件上可以分擔，其他人辦專案時也有更多精力，同時結案品質也能提升。