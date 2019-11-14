親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

擺脫血汗「逃」檢 桃園地檢署可望增補5名檢察官

2019-11-14 20:26聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市人口成長快速已達223萬，衍生刑事案件暴增，桃園地檢署業務繁重、人力吃緊，常被外界戲稱為「逃」檢，檢察官流動大、年輕化已是趨勢，法務部次長陳明堂及檢查總等江惠民今到桃檢反賄座談時，陳明堂在會中提到，預計要替桃檢增補5名檢察官，對於艱困環境盼能有所紓困。

今天包括法務部次長陳明堂、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛，以及調查局、警政署及廉政署等各單位到桃檢參與反賄座談；據了解，陳明堂在會中除指示各反賄業務，還提到預計要給桃園地檢增補5名檢察官、2名檢察事務官，以及7名書記官等名額，不過時間尚未確定。

桃檢目前檢察官、主任檢察官總共113人，桃檢檢察長郭文東表示，他在代理期間常和同仁說，來這邊陪伴大家，也多問問有什麼需求，能盡力替他們爭取；他也說，有機會就不斷和部裡面反應，說明目前人力不足的狀況，盡力爭取人力希望能改善桃檢工作環境。

郭指出，桃園市人口近年大幅成長，加上設有機場、移工人數最高，衍生的刑事案件與日俱增，但檢察官受限於總員額的編列多年來無法增補，案件量足便攀高，相對每人承辦件數增加，長期下來每到調動時除了檢察官，包括事務官、書記官及法警都大幅出走。

他也提到，桃檢每年新進檢察官多，辦案經驗仍不足下，直接承接舊股別留下的案件，每月又得新分案，消化速度不夠就會造成積案，所以今年才特別把異動股中逾期，或是將逾期的案件抽出來，平均分配給10個偵查組的主任檢察官，而主任一方面要結案，還得帶新人，也體認他們的辛勞。

有基層檢察官說，一次增補5名對於桃檢是一大助益，幾乎等於是「一組」的人力，姑且不論是否全數為剛分發的新人，在輪分案件上可以分擔，其他人辦專案時也有更多精力，同時結案品質也能提升。

不過也有檢察官提到，桃檢目前最大問題仍在書記官不願來報到，因為桃檢過去給人「逃」檢的恐怖印象，不少書記官得知分發來桃園，幹脆放棄公務員身分不來了，而一個檢察官搭配一個書記官，書記官不來，檢察官增加也無濟於事。

法務部次長陳明堂、檢察總長江惠民等今到桃園地檢參與反賄座談。記者曾健祐／攝影
法務部次長陳明堂、檢察總長江惠民等今到桃園地檢參與反賄座談。記者曾健祐／攝影
分享
檢察總長江惠民。記者曾健祐／攝影
檢察總長江惠民。記者曾健祐／攝影
分享
法務部次長陳明堂。記者曾健祐／攝影
法務部次長陳明堂。記者曾健祐／攝影
分享

檢察官江惠民公務員

相關新聞

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

青峰和恩師鬧翻！林暐哲假處分被駁 正式提告

2019-11-14 20:42

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18

「小禮物」爆炸！鼓山包裹炸彈後續 炸彈客分工曝光

2019-11-14 18:22

最高院法官疑遭霸凌 監察院：分案確實不公

2019-11-14 16:38

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

鼓山包裹炸彈險害命！情侶炸彈客遭判9年半、8年刑

2019-11-14 15:50

離職員工挾怨報復 扯「托嬰中心園長打小孩」判賠5萬

2019-11-14 15:49

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

插座短路延燒7戶判4月 鄰居索賠

2019-11-14 14:43

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

男嬰洗澡遭保母燙傷 父悲痛：不能接受輕判9月一定上訴

2019-11-14 12:41

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13

插座電源短路延燒7戶 失火判4月還被鄰居索賠

2019-11-14 10:58

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

不滿治療未開安眠藥 男飆罵三字經踹傷醫師被判2月

2019-11-14 09:47

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

議員任內涉貪 竹縣橫山鄉長被訴

2019-11-14 00:24

蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗

2019-11-13 22:52

中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33

中纖副總涉詐貸17億 移送北檢漏夜偵訊

2019-11-13 19:41

男童玩具槍不收好 竟害老爸吃官司

2019-11-13 19:15

查賄獎金高 年輕人組「抓鬼小蜜蜂」比工作好賺？

2019-11-13 18:19

兆豐銀遭美裁罰案遭解除職務 蔡友才提告勝訴確定

2019-11-13 18:19

兩度隨機性侵女子 「林森之狼」生前還告被害人

2019-11-13 17:52

女主播懷孕卻被違法解雇 打官司討公道法院判她贏了

2019-11-13 17:33

潤寅詐貸百億案 中纖副總涉案遭約談

2019-11-13 17:31

逃漏稅5億案扯出前部長關說 認罪協商破局後首度開庭

2019-11-13 16:57

掩護女友酒駕脫身 男辯稱女友很盧才坐前座但未騎車

2019-11-13 16:38

上千張罰單不怕！信義商圈違規擺攤 大戶脫產欠168萬

2019-11-13 16:21

潤寅詐貸百億案 檢聲請延押主嫌之女楊宇晨

2019-11-13 16:09

法官收10萬奠儀改判毒販無罪 最高院判關10年定讞

2019-11-13 16:04

泵浦車沒手煞車卻有煞車力 傷者批：放任上路可惡至極

2019-11-13 15:13
看更多

熱門文章

屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

2019-11-14 08:18

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

草屯太平路一段家具行大火 警消籲勿圍觀請繞道

2019-11-13 22:12

第一名獎狀來不及頒給她...內埔民宅火警小五女童喪命

2019-11-14 11:49

影／不再人心惶惶！雲林大針孔之狼查緝到案

2019-11-14 15:38

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55

屏東內埔火警 昨晚才剛換電視 未料今早傳惡火

2019-11-14 10:12

小6女在校不想上課 男網友載她回家嘿咻

2019-11-14 07:32

屏東2月大女嬰離奇悶死房中 小哥哥靜睡一旁

2019-11-14 15:30

台南殺警凶嫌道歉遭拒 遺孀哽咽「現在我沒辦法做到」

2019-11-14 14:26

防範無線針孔攝影機 專家教自保：打開WIFI就可以

2019-11-14 15:48

影／桃園送餐員攔腰撞機車母子 小孩一度被壓在車下

2019-11-14 11:08

40歲按摩女全套3000元 北市養生館被斷水斷電

2019-11-14 11:00

獨／World Gym健身房21萬名錶遭竊 小偷也是會員！

2019-11-14 12:16

屏東小兄妹睡一起 2個月大女嬰疑窒息身亡

2019-11-14 13:30

機械工程師伸狼爪撫胸、舔胸　道歉賠款換緩刑

2019-11-14 12:27

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

國二生逛合作社 竟慘被員工騙進櫃台襲胸吸奶

2019-11-14 16:57

嘉義地下匯兌案金流達120億 清查近百客戶金流

2019-11-14 12:51

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33

女子醉倒夜店門口 軍人趁機「撿屍」判關4年定讞

2019-11-14 12:07

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13

破獲網路博弈簽賭源頭逮59人 一年投注金額達51億

2019-11-14 09:56

他買陽明山新房怕冷 網揭冷暖變頻「cp值最高」

2019-11-14 11:58

蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗

2019-11-13 22:52

衛生棉不能被看到？網友熱議：我也被罵過

2019-11-14 18:27

影／草屯家具行遭惡火吞噬 疑醉漢燒床墊釀禍

2019-11-14 02:50

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

台東1男子騎車疑持瓦斯槍掃射2狗 引網友撻伐！

2019-11-14 14:50

屏東內埔清晨惡火 11歲女大面積燒傷不治

2019-11-14 10:02

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11

影／濱海公路轎車、曳引車對撞 轎車女乘客受困

2019-11-14 15:27

因口角涉持刀砍傷同學 行凶學生：我自己會去面對

2019-11-13 22:17

台東婦人逛菜市場包包遭割破 皮夾險被偷

2019-11-13 21:14

屏東內埔民宅清晨惡火 7口三代同堂奪四命

2019-11-14 10:48

婦人一吼小偷逃 網友：最美妙的聲音！

2019-11-14 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top