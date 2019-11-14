監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



女法官楊絮雲控訴調任最高法院期間遭分案霸凌，把久懸、且非她專業的案件「挖出來」塞給她，監察委員介入調查，今天公布調查報告指出，最高法院分案制度確實存在疏失，不符法定法官原則，將請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督。鄭玉山今天回應，對於過去分案制度疏失，他願意完全承擔。

鄭玉山說，「我未能及時察覺缺失，是我做得不夠好的地方」，而制度上的缺失，本質上應由擔任首長的他負責改正。最高法院已於去年進行並完成改進分案電腦程式，訂定分案實施要點，並設置分案室，使電腦分案作業視覺化，完全可以公開透明，最高法院絕無怠忽改革，「至於制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。

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最高法院指出，法院2015年底開始進行一案號到底、電腦抽籤分案等措施，去年3月發生楊絮雲質疑分案不公後，也積極檢討修正後續分案邏輯；最高院也已規劃逐步廢止限量分案的方案，將會在法官會議提出討論，希望在3年期程內完成廢止限量分案的目標。

針對監察院提出的疏失，最高法院指出，楊絮雲到最高法院當年，因為民事抗告、聲請事件已達千件，立法院提出質疑要求盡速結案，才會做成決議除5位新任法官、審查股外，其餘法官全數分抗告、聲請案件，疏於確認恐有僅剩一股法官分受專庭事件，形同指定分案狀況，但並非蓄意為之，如今完全電腦化作業，已不會再發生類似情形。

另外，關於楊絮雲被分配到幸福人壽、RCA等重案，最高法院指出，判斷是否為矚目案件，是由審查股書記官先做人工識別，幸福人壽首件當初並沒有判斷為矚目案件，事後檢視發現應列為社會矚目案件，再將其餘相關聯案件一同分案，才導致楊絮雲分案壓力特別重，但處理程序上並無異常。

最高法院回應，關於RCA案件起初也被認為是一般案件，但經楊絮雲反應、法官討論後認為應屬環安案件，才重新改分；胡景彬案則因有「六大袋」、341宗卷，屬於兩大袋以上案件，屬於獨立輪次案件，而每月分案兩次，每次分案「兩大袋以上」限制為3件，加上當年度有法官調動、案件退科，累計兩大袋以上案件共有42件，因此胡景彬案才延遲至第三次分案才分出去，並沒有拖延分案的問題。

最高法院指出，法院電腦分案從三月開始進行，五月成立分案室，案件分案公正公開，但仍有小問題需要持續修正，因此至九月系統才完全穩定，並沒有監委認定新聞稿避重就輕一事。

監察院指出，歷經1年多調查，發現最高法院分案存有諸多缺失，包括配套不周，人工作業異常，電腦系統缺陷等，其中以違反法定法官原則最為嚴重。

監委表示，最高法院對外雖稱電腦分案，但在限量分案制度下，需要很多人工事前作業作為配套，最高法院相關配套未盡周全，人工作業異常，導致分案不公甚至違反法定法官原則，影響訴訟當事人權益及民眾對司法的信賴。