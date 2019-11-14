親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

強制變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

監察院揪出分案疏失 最高法院認錯3年內廢止限量分案

2019-11-14 19:18聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

女法官楊絮雲控訴調任最高法院期間遭分案霸凌，把久懸、且非她專業的案件「挖出來」塞給她，監察委員介入調查，今天公布調查報告指出，最高法院分案制度確實存在疏失，不符法定法官原則，將請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督。鄭玉山今天回應，對於過去分案制度疏失，他願意完全承擔。

鄭玉山說，「我未能及時察覺缺失，是我做得不夠好的地方」，而制度上的缺失，本質上應由擔任首長的他負責改正。最高法院已於去年進行並完成改進分案電腦程式，訂定分案實施要點，並設置分案室，使電腦分案作業視覺化，完全可以公開透明，最高法院絕無怠忽改革，「至於制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」。

最高法院指出，法院2015年底開始進行一案號到底、電腦抽籤分案等措施，去年3月發生楊絮雲質疑分案不公後，也積極檢討修正後續分案邏輯；最高院也已規劃逐步廢止限量分案的方案，將會在法官會議提出討論，希望在3年期程內完成廢止限量分案的目標。

針對監察院提出的疏失，最高法院指出，楊絮雲到最高法院當年，因為民事抗告、聲請事件已達千件，立法院提出質疑要求盡速結案，才會做成決議除5位新任法官、審查股外，其餘法官全數分抗告、聲請案件，疏於確認恐有僅剩一股法官分受專庭事件，形同指定分案狀況，但並非蓄意為之，如今完全電腦化作業，已不會再發生類似情形。

另外，關於楊絮雲被分配到幸福人壽、RCA等重案，最高法院指出，判斷是否為矚目案件，是由審查股書記官先做人工識別，幸福人壽首件當初並沒有判斷為矚目案件，事後檢視發現應列為社會矚目案件，再將其餘相關聯案件一同分案，才導致楊絮雲分案壓力特別重，但處理程序上並無異常。

最高法院回應，關於RCA案件起初也被認為是一般案件，但經楊絮雲反應、法官討論後認為應屬環安案件，才重新改分；胡景彬案則因有「六大袋」、341宗卷，屬於兩大袋以上案件，屬於獨立輪次案件，而每月分案兩次，每次分案「兩大袋以上」限制為3件，加上當年度有法官調動、案件退科，累計兩大袋以上案件共有42件，因此胡景彬案才延遲至第三次分案才分出去，並沒有拖延分案的問題。

最高法院指出，法院電腦分案從三月開始進行，五月成立分案室，案件分案公正公開，但仍有小問題需要持續修正，因此至九月系統才完全穩定，並沒有監委認定新聞稿避重就輕一事。

監察院指出，歷經1年多調查，發現最高法院分案存有諸多缺失，包括配套不周，人工作業異常，電腦系統缺陷等，其中以違反法定法官原則最為嚴重。

監委表示，最高法院對外雖稱電腦分案，但在限量分案制度下，需要很多人工事前作業作為配套，最高法院相關配套未盡周全，人工作業異常，導致分案不公甚至違反法定法官原則，影響訴訟當事人權益及民眾對司法的信賴。

另外，鄭玉山對分案瑕疵與異常都知之甚詳，卻於調查期間未積極配合，反消極應對，甚至連新聞稿都避重就輕或與事實不符，確實有違失，因此請司法院督促該院改善並對院長進行職務監督。

最高法院。本報資料照片
最高法院。本報資料照片
分享

玉山司法院

相關新聞

南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36

監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47

「小禮物」爆炸！鼓山包裹炸彈後續 炸彈客分工曝光

2019-11-14 18:22

最高院法官疑遭霸凌 監察院：分案確實不公

2019-11-14 16:38

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

鼓山包裹炸彈險害命！情侶炸彈客遭判9年半、8年刑

2019-11-14 15:50

離職員工挾怨報復 扯「托嬰中心園長打小孩」判賠5萬

2019-11-14 15:49

PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11

插座短路延燒7戶判4月 鄰居索賠

2019-11-14 14:43

中華民國射箭協會涉圖利弊案 遭調查局搜索

2019-11-14 14:43

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21

男嬰洗澡遭保母燙傷 父悲痛：不能接受輕判9月一定上訴

2019-11-14 12:41

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13

插座電源短路延燒7戶 失火判4月還被鄰居索賠

2019-11-14 10:58

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

不滿治療未開安眠藥 男飆罵三字經踹傷醫師被判2月

2019-11-14 09:47

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

議員任內涉貪 竹縣橫山鄉長被訴

2019-11-14 00:24

蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗

2019-11-13 22:52

中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33

中纖副總涉詐貸17億 移送北檢漏夜偵訊

2019-11-13 19:41

男童玩具槍不收好 竟害老爸吃官司

2019-11-13 19:15

查賄獎金高 年輕人組「抓鬼小蜜蜂」比工作好賺？

2019-11-13 18:19

兆豐銀遭美裁罰案遭解除職務 蔡友才提告勝訴確定

2019-11-13 18:19

兩度隨機性侵女子 「林森之狼」生前還告被害人

2019-11-13 17:52

女主播懷孕卻被違法解雇 打官司討公道法院判她贏了

2019-11-13 17:33

潤寅詐貸百億案 中纖副總涉案遭約談

2019-11-13 17:31

逃漏稅5億案扯出前部長關說 認罪協商破局後首度開庭

2019-11-13 16:57

掩護女友酒駕脫身 男辯稱女友很盧才坐前座但未騎車

2019-11-13 16:38

上千張罰單不怕！信義商圈違規擺攤 大戶脫產欠168萬

2019-11-13 16:21

潤寅詐貸百億案 檢聲請延押主嫌之女楊宇晨

2019-11-13 16:09

法官收10萬奠儀改判毒販無罪 最高院判關10年定讞

2019-11-13 16:04

泵浦車沒手煞車卻有煞車力 傷者批：放任上路可惡至極

2019-11-13 15:13

議員任內涉詐助理費 新竹縣橫山鄉長遭檢方起訴

2019-11-13 15:09
看更多

熱門文章

屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

2019-11-14 08:18

考試作弊遭取笑 科大學生持西瓜刀砍傷同學

2019-11-13 21:03

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

草屯太平路一段家具行大火 警消籲勿圍觀請繞道

2019-11-13 22:12

第一名獎狀來不及頒給她...內埔民宅火警小五女童喪命

2019-11-14 11:49

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

影／不再人心惶惶！雲林大針孔之狼查緝到案

2019-11-14 15:38

警察開國產車追雙B太心酸 桃市警局近10年首購7輛BMW

2019-11-14 13:55

屏東內埔火警 昨晚才剛換電視 未料今早傳惡火

2019-11-14 10:12

小6女在校不想上課 男網友載她回家嘿咻

2019-11-14 07:32

屏東2月大女嬰離奇悶死房中 小哥哥靜睡一旁

2019-11-14 15:30

台南殺警凶嫌道歉遭拒 遺孀哽咽「現在我沒辦法做到」

2019-11-14 14:26

影／桃園送餐員攔腰撞機車母子 小孩一度被壓在車下

2019-11-14 11:08

防範無線針孔攝影機 專家教自保：打開WIFI就可以

2019-11-14 15:48

40歲按摩女全套3000元 北市養生館被斷水斷電

2019-11-14 11:00

屏東小兄妹睡一起 2個月大女嬰疑窒息身亡

2019-11-14 13:30

獨／World Gym健身房21萬名錶遭竊 小偷也是會員！

2019-11-14 12:16

機械工程師伸狼爪撫胸、舔胸　道歉賠款換緩刑

2019-11-14 12:27

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

嘉義地下匯兌案金流達120億 清查近百客戶金流

2019-11-14 12:51

中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33

中纖副總涉詐貸17億 移送北檢漏夜偵訊

2019-11-13 19:41

女子醉倒夜店門口 軍人趁機「撿屍」判關4年定讞

2019-11-14 12:07

國二生逛合作社 竟慘被員工騙進櫃台襲胸吸奶

2019-11-14 16:57

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13

他買陽明山新房怕冷 網揭冷暖變頻「cp值最高」

2019-11-14 11:58

蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗

2019-11-13 22:52

破獲網路博弈簽賭源頭逮59人 一年投注金額達51億

2019-11-14 09:56

影／草屯家具行遭惡火吞噬 疑醉漢燒床墊釀禍

2019-11-14 02:50

辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58

屏東內埔清晨惡火 11歲女大面積燒傷不治

2019-11-14 10:02

台東1男子騎車疑持瓦斯槍掃射2狗 引網友撻伐！

2019-11-14 14:50

最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11

因口角涉持刀砍傷同學 行凶學生：我自己會去面對

2019-11-13 22:17

影／濱海公路轎車、曳引車對撞 轎車女乘客受困

2019-11-14 15:27

屏東內埔民宅清晨惡火 7口三代同堂奪四命

2019-11-14 10:48

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top