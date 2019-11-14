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南投最資深縣議員莊文斌當選無效確定 8連霸紀錄中斷

2019-11-14 18:36聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣8連霸縣議員莊文斌去年選舉期間胞兄涉嫌為他買票被法辦，莊文斌也被南投地方法院判決當選無效，台中高分院最近駁回莊文斌上訴，莊文斌確定當選無效，8連霸紀錄中斷，將由落選最高票候選人游宏達遞補。

莊文斌被一審判決當選無效時，宣稱買票根本與他無關，被判當選無效很冤枉，一定會上訴。昨天當選無效確定，他手機關機，無法得知他的看法。

莊文斌是南投縣最資深的縣議員，去年縣議員選舉，南投縣第1選區（南投、名間）16搶10競爭激烈，莊文斌以36票的些微差距吊車尾，險勝無黨籍游宏達。但莊文斌胞兄涉嫌以每票500元為他買票被抓，除了南投地檢署提當選無效之訴，「落選頭」游宏達也提當選無效之訴，要求封箱驗票。

南投地院審理後判決莊文斌當選無效，法官認為莊文斌胞兄和遠親分別用一票500元代價，到選民家中給錢，要求投給莊文斌和其競選市民代表的妹妹莊美霞，認為就是莊因選情告急才買票求當選。莊文斌上訴，台中高分院最近駁回莊上訴，莊文斌確定當選無效。

南投縣民政處長吳燕玲說，依據選罷法規定，內政部收到台中高分院判決書後，就會解除莊文斌職權，缺額將由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選規定，將由中選會公告遞補當選人名單。

南投縣議員莊文斌遭台中高分院判決當選無效確定。記者江良誠／攝影
南投縣議員莊文斌遭台中高分院判決當選無效確定。記者江良誠／攝影
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當選無效選罷法

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