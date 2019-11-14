監察院認定最高法院分案有疏失 鄭玉山：我願完全承擔

2019-11-14 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



女法官楊絮雲控訴調任最高法院期間遭分案霸凌，把久懸、且非她專業的案件「挖出來」塞給她，監察委員介入調查，今天公布調查報告指出，最高法院分案制度確實存在疏失，不符法定法官原則，將請司法院督促改善並對院長鄭玉山進行職務監督。鄭玉山今天回應，對於過去分案制度疏失，他願意完全承擔。

最高法院承認當時分案制度不完善，表示以前電腦分案不夠完善，仍須人工輔助，但院方一直積極努力改進，至今缺失都已改善完成，電腦程式也均完善，不會再發生人工輔助分案的問題。

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監察院指出，歷經1年多調查，發現最高法院分案存有諸多缺失，包括配套不周，人工作業異常，電腦系統缺陷等，其中以違反法定法官原則最為嚴重。

監委指出，最高法院早已知楊絮雲等5位法官於106年9月7日報到，卻事先決議除審查庭及5位法官外的所有法官，於9月辦理聲字、抗字案件，而5位法官除張競文、陳靜芬同於第6庭外，均分散於各庭，造成分案前已可特定受分案的法官，不符法定法官原則。

監委表示，最高法院對外雖稱電腦分案，但在限量分案制度下，需要很多人工事前作業作為配套，最高法院相關配套未盡周全，人工作業異常，導致分案不公甚至違反法定法官原則，影響訴訟當事人權益及民眾對司法的信賴。