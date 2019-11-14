最高院法官疑遭霸凌 監察院：分案確實不公
2019-11-14 16:38
聯合報 記者蔡晉宇
／台北報導
女法官楊絮雲調任最高法院期間，疑遭分案不公霸凌，楊絮雲控訴，最高院將久懸、且非楊絮雲專業的案件分配給她。監察委員高涌誠等人歷經約1年時間調查，今天上午召開記者會表示，最高院分案存有諸多缺失，包括配套不周，人工作業異常，電腦系統缺陷等，而以違反「法定法官原則」最為嚴重，監委請司法院督促改善，並對最高院院長進行職務監督。
監察委員高涌誠、蔡崇義、陳師孟指出，法院事先以一般、抽象、中立之分案規則，隨機分派案件給承審法官，是法定法官原則的核心內容，經司法院釋字第665號解釋所肯定。
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三位監委表示，最高法院早已知彭昭芬、楊絮雲等5位法官將於106年9月7日報到，卻事先決議除審查庭及5位法官外之所有法官，於9月辦理聲字、抗字案件，而5位法官除張競文、陳靜芬同於第6庭外，均分散於各庭，造成分案前已可特定受分案之法官，核與法定法官原則不符。
三位監委另指出，最高院對外雖稱電腦分案，但在限量分案制度下，仍需要很多人工事前作業為配套，最高院相關配套未盡周全，人工作業異常，導致分案不公甚至違反「法定法官原則」，確實影響訴訟當事人權益及民眾對司法之信賴。
三位監委表示，最高院院長鄭玉山對所調查的瑕疵與異常均有了解，卻於本案調查期間未積極配合，反消極應對，甚至相關新聞稿避重就輕或與事實不符，核有違失，因此請司法院督促該院改善並對院長進行職務監督。
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