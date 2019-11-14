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辜仲諒人在日本拚棒球12強 紅火案今撤銷發回更審

2019-11-14 15:58聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

中信金控前副董事長辜仲諒身兼中華棒球協會理事長，他因世界12強棒球賽，向法院聲請解除限制出境獲准，目前人在日本；辜仲諒被控紅火案纏訟多年，更一審去年認定辜違反金控法共同背信罪，但因自白、繳回犯罪所得及刑事妥速審判法規定，減刑改判3年6月徒刑；最高法院今天撤銷原判決，發回更審。

另外，時任中信金控財務長張明田、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦被控違反證交法禁止內線交易規定，今天無罪確定；時任中信金法務長的鄧彥敦更一審時也首度逆轉改判無罪，最高法院今天駁回上訴，無罪確定。

辜仲諒因世界12強棒球錦標賽及討論2020年東奧棒球競賽赴日，聲請暫時解除限境。高院高院10月21日裁定辜5億元保證金後，准予解除自11月8日起至11月23日出境限制，期間責付律師葉建廷、教育部體育署署長高俊雄，這也是責付給政府官員的罕例。

辜仲諒。本報資料照片
辜仲諒。本報資料照片
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中信辜仲諒教育部

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