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鼓山包裹炸彈險害命！情侶炸彈客遭判9年半、8年刑

2019-11-14 15:50聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市半年前發生一起包裹爆炸案，42歲鍾姓女嫌疑與鼓山1家設計公司馮姓負責人有千萬元債務糾紛，與戴姓男友密謀自製包裹炸彈，將炸彈放在設計公司門口，害馮打開包裹後遭炸傷，全身60%二度灼傷，現在還得植皮、復健。高雄地檢署偵結認定鍾女、戴男涉嫌違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌，高雄地院今下午宣判，各判兩人有期徒刑9年半、8年，可上訴。

今年5月中旬，馮姓設計公司負責人拆開放在門口的包裹，慘遭爆裂物炸傷。檢警循線追查，查出42歲鍾女、62歲戴男涉有重嫌，布線追辦，在案發隔日分別在新北、屏東逮捕兩嫌。

據檢警了解，鐘女疑與設計公司受傷的馮姓負責人有債務糾紛，馮在2013年至2016年間，陸續向鍾借款1000多萬元；電機系出身的戴男看不過去，想替鍾女出頭，才會「用鞭炮的黑色火藥塞瓶，安裝簡易開關」，自製土製爆裂物包裹，變裝將爆裂物送至馮男公司門口。作案後，鐘女開自家白色轎車載戴男到高鐵左營站搭車北上。

戴男到案時，一度聲稱只想嚇唬一下馮男，沒想到爆炸威力這麼大；鍾女也曾稱戴男想要「惡作劇」、讓馮男嚇一跳，但撇清知道該包裹是爆裂物。然而，檢方偵訊發現，鍾女疑有參與部分製作炸彈過程，擔心兩人串證，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，鍾女、戴男在審理過程中，初步坦承製作炸彈，但否認殺人。高雄地院今下午宣判，仍依殺人未遂等罪，判處戴男有期徒刑9年半，鍾女則遭判處有期徒刑8年，全案可上訴。

高雄市鼓山包裹爆炸案宣判，高雄地院今依殺人未遂等罪，判處涉案戴男、鍾女有期徒刑9...
高雄市鼓山包裹爆炸案宣判，高雄地院今依殺人未遂等罪，判處涉案戴男、鍾女有期徒刑9年半、8年，可上訴。
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炸彈殺人

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