離職員工挾怨報復 扯「托嬰中心園長打小孩」判賠5萬

2019-11-14 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北市土城一家托嬰中心前年傳出園長會打小朋友，害得家長人心惶惶，但事情經檢警調查，原來是離職賴姓女員工與園方不睦，挾怨報復所放出的假消息；新北地院審理後，認定賴女散布謠言詆毀園長名聲，今天判她必須賠償園長5萬元，並在個人臉書連續7天刊登道歉啟事。

園長興訟指稱，賴女是前年6月到托嬰中心任職，因表現不佳，試用了4天就協商請她離職，未料她離職後就在托嬰中心附近徘徊，隨機攔截家長，誣指「托嬰中心黑心」、「園長會打小朋友」等事實。

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園長表示，整件事情是賴女挾怨報復，但因為家長相信園方，所以當下沒有提告。未料，賴女變本加厲，去年11月又在臉書散布「園長很恐怖、會打小孩」、「千萬不能把小朋友送到托嬰中心」等謠言，還唆使不知情的家長提告，害她無端被檢警調查，也影響托嬰中心的營運，影響名譽甚大。

審理時，賴女未出庭或具狀表示意見，但法院調查她與家長的對話紀錄和檢方不起訴處分書後，認定其行為確實損害園長名譽。