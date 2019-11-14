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PTT貼文誹謗徐巧芯 拘役20日定讞

2019-11-14 15:11聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子江劍峰明去年9月15日晚間上PTT網站八卦版散布「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他^_^」，徐巧芯認為江的文字不實而提告，台北地院依加重誹謗罪判江拘役20日，得易科罰金。江上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

去年9月，促轉會前副主委張天欽被爆料在內部會議提及「除垢」時，稱「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」，欲操作新北市長侯友宜在「鄭南榕事件」的角色；9月14日，參選台北市議員的徐巧芯參加政論節目討論。徐巧芯事後發現有人在八卦版上散布不實言論，向台北市警松山分局報案，台北地檢署偵結後起訴江劍峰。

高院指出，江劍峰坦承有撰寫這些文字，而徐巧芯也沒有在去年9月14日年代新聞台「新聞面對面」節目上說出「支持候友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投他」等字句，但江辯稱是「解讀」徐女的意思，屬於對可受公評之事進行政治性評論，應受言論自由保障。

高院認為，「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他^_^」是具體指摘徐巧芯發表這樣的內容，而徐女當時是市議員參選人，依社會通念客觀判斷，這言論足使她的發言是否妥適受人懷疑，貶抑她的專業或道德形象、人格評價和社會地位。

江劍峰從商，大學肄業，高院認為以他的教育程度、社會經歷，應認識這樣子做將貶損他人人格、社會評價，卻仍執意撰文，主觀上損害徐巧芯名譽「故意甚明」。

高院依北院勘驗節目內容，徐女回應立法委員吳秉叡的發言，只表示侯友宜要自行面對選民的檢視，這是民主的真諦所在，且吳秉叡也沒有說「侯友宜幹掉鄭南榕」。高院認為江劍峰寫的字句超過徐巧芯和吳秉叡的對話內容，他散佈傳述的為「事實陳述」，非單純評論，不適用刑法第311條第3款意見表達免責。

高院認為江劍峰犯刑法加重誹謗罪，一審判決與量刑合適，駁回江上訴確定。

2018年9月14日年代新聞台「新聞面對面」吳秉叡與徐巧芯的對話內容為：

吳秉叡：我不是說要去處置侯友宜什麼事情，絕對不是這樣的意思，因為今天侯友宜的那一篇說法讓我心很痛，為什麼？因為他（侯友宜）講說當年他是奉命行事，如果再來一次，他（侯友宜）也是會這樣子做，那代表什麼意思？代表他到現在都不認為當年這樣子的決定跟這樣的判斷，是有傷害人權的問題。我的意思是，我們沒有要去追究侯友宜責任，就算是要和解派，你也必須要去承認當年傷害人權，是不是在你內心，在你每天內疚神明的時候，要去反省說有沒有真的去做了，當時有沒有其他更好的判斷，而不要這麼傷害人權。他如果連這一點點思考的空間都沒有的話，我認為我們根本跟不同層次不同領域不同想法的人在…，沒辦法對話。

徐巧芯：他（侯友宜）要自己面對選民的支持與否，如果大家都覺得他不好，就不會投他也不會當選。

吳秉叡：一個人選舉有非常多的面向，他可能有幾千個點幾萬個點，我覺得說這一個點上面，至少在我們今天在討論轉型正義的時候，如果你今天回去到發生228 時代的陳儀假設還在人世，當然是不可能，他跟你回答，我當年也是宣布戒嚴，我也是依照法令，槍斃了這麼多台灣人，槍斃了那麼多的外省人，槍斃了那麼多的這個原住民，我覺得我當年再回來一次，我還是這樣幹，如果你講這種話可以接受嗎？

徐巧芯：那民眾會支持嗎？民主的真諦就是讓大家去做選擇。

吳秉叡：我只是說我難過，因為跟我的價值觀完全不搭軋。

徐巧芯：你可以難過沒問題。

台北市議員徐巧芯。資料照片。記者楊正海／攝影
台北市議員徐巧芯。資料照片。記者楊正海／攝影
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徐巧芯侯友宜吳秉叡

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