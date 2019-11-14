誹謗市議員徐巧芯 二審判男網友拘役確定
2019-11-14 14:54中央社 台北14日電
網友江劍峰涉嫌在PTT貼文「徐巧芯笑稱：支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他」等語，北巿議員徐巧芯提告。高院今依加重誹謗罪，判網友拘役20天得易科罰金確定。
台灣高等法院公布判決新聞資料指出，江男明知徐巧芯去年9月14日在年代新聞台的節目「新聞面對面」上，並未表示「支持侯友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他等」等語，竟在隔天於「PTT 網站」八卦版貼文散布不實之事，作為文章標題，足以毀損徐巧芯名譽。徐巧芯事後得知提告。
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一審法院依加重誹謗罪判江男拘役20天，得易科罰金新台幣2萬元。江男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。
開庭期間，江男坦承知道徐巧芯並沒有在節目上完整說出「支持候友宜再幹掉一次鄭南榕的選民就把票投給他」等字句，但辯稱，這是他解讀出來的意思，他是對可受公評之事進行政治性評論，應受言論自由保障。
二審高院審酌江男的文章言論具體事實陳述，與可受公評無關，且內容不實，主觀上具有誹謗惡意至明，考量他犯後否認犯行，未與徐女達成和解或取得諒解，一審判決並無違誤，今天駁回上訴，全案確定。
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