「一字之差」也要黑 黑韓網友送辦但裁定不罰

2019-11-14 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



台北市盧姓男子在網路批踢踢實業坊發文「震撼！韓國瑜承認帶職參選總統是錯誤選擇！」，被警方認為散佈謠言，依違反社會秩序維護法移送法辦。台北地院認為，文章不致於使人畏懼、恐慌，且總統候選人為何參選可受公評，違法要件不足，裁定不罰。警方可抗告。

台北市警中山分局移送說，盧上月2日在批踢踢實業坊看板「HatePolitics」（政黑版）發布「震撼！韓國瑜承認帶職參選總統是錯誤選擇！」的不實言論，違反社維法，足以影響公共安寧。

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法官調查，盧確有發表文章，他辯稱因議員逼問韓「為何選總統」、韓回答「歸咎於」民意與天意；盧自行解析聲稱，漢語歸「咎」是把罪過推給別人或推給其他因素，所以韓知道自己錯了，但有民意跟天意逼他犯下致命錯誤等；盧還稱，如果不是這樣，韓國瑜應該回答歸「因」於即可。

法官認為，盧發表的文章不是憑空捏造、無的放矢，其標題雖然易使人產生「韓國瑜承認帶職參選是錯誤」的發言，但在內文已有解析自己主觀評論的依據，而且，依貼文下方網友討論的內容，有網友也質疑盧的解析是自己加的，並未產生畏懼、恐慌。