男嬰洗澡遭保母燙傷 父悲痛：不能接受輕判9月一定上訴

2019-11-14 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



台北市25歲蘇姓保母，去年沒注意洗澡水溫，燙傷3月大陳姓男子，導致他左腳因疤痕增生及攣縮，走路會偏移，至今仍天天復健，父母一路走來，身心受到相當折磨。士林地方法院今日宣判，認定男嬰未達重傷程度，依業務過失傷害罪，判處有期徒刑9月。陳父聽判後表示，不能接受，一定上訴。

陳父今天在律師陪同下到庭聆判，對於保母遭輕判9月表示「不能接受」，與檢察官起訴的業務過失致重傷罪有所落差。陳父在法院外表示，進去關3年，待小孩完全復原，就可以接受，9月刑度無法接受，一定會上訴到底。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

家屬透過律師強調，「嬰幼兒的保護不該低於成人」，發育成長過程受到的影響更是長遠、層面廣大，被告沒有保母執照，居家托育方式沒有政府列管，全案是政府居家托育的漏洞，希望透過此案，讓政府更加重視落實、監督嬰幼兒托育。

律師指出，士林地院在八仙塵報案中曾認定，燒燙傷術後復原，時間遙遙無期，能否百分百恢復原狀，在醫學上還是灰色地帶，八仙塵爆案認定是重傷罪，符合刑法上的重大難治。

但男嬰案的醫學回函資料，沒有辦法給出明確定論，猜想應是「小孩正在成長期」，日後復原狀況，現有醫學無法給出明確回覆，對於法院從輕認定是業務過失致傷，與提告起訴的業務過失致重傷罪，有所落差，感到很遺憾，將待收到判決書，與家屬研究攻防，並提出上訴。

合議庭指出，蘇女居家照護男嬰，竟然疏於注意水溫控制，這是新手爸媽都會注意的基本常識，認為蘇女過失程度重大。男嬰正在發展階段，雖認定未達重傷害程度，但學習坐、爬、站立、行走過程，較同齡兒童艱辛，其父母日夜照顧擔憂難過，身心受巨大壓力，認為蘇女犯罪所生實害，難認輕微。