親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大陸追星多失控？她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

美中貿易戰破冰？川普演說顯示協議陷入僵局

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市洪姓人夫在職場結識女子「曉甯」（化名），罔顧家有結縭10餘年的髮妻及2名幼子，對曉甯展開熱烈追求，愛到猛烈時還一度滾上摩鐵床上。洪妻得知後，終日寢食難安、以淚洗面，1年內就向精神科求診22次，甚至自曝婚姻關係觸礁影響情緒，間接影響工作表現，害遭減薪、甚至要求離職3月，身心受創、怒向曉甯索賠百萬元。高雄地院判曉甯應賠償10萬元，可上訴。

洪妻主張，曉甯明知洪是有夫之婦，仍在前年5月與他發生肉體關係，嚴重侵害配偶權。洪妻痛訴，婚姻關係破裂後，自己短短1年內就赴精神科診治22次，還因此影響工作表現，遭減半薪長達7、8個月，最後因精神問題，遭工作單位要求離職3個月，身心遭遇多重打擊，提告曉甯求償1百萬元。

曉甯坦承因工作關係結識洪姓人夫，因對方熱烈追求，自己不勝陷入情網；曉甯表示都已認罪，也在調解過程中向洪妻再三道歉、表達懺悔，但因洪妻不願接受，導致調解破局。曉甯反咬，洪姓人夫明明是外遇慣犯，但洪妻縱容、放棄對他追訴民事、刑事責任，反而透過通訊軟體動態譏諷第三者，求償金額更高達1百萬元，相當不公平，主張求償金額過高。

高雄地院調閱判決紀錄顯示，曉甯月前遭依相姦罪，判處有期徒刑3月確定；民事庭法官認為，洪妻向曉甯請求損害賠償有憑有據。

但民事庭從醫院、診所調閱洪妻就診紀錄，發現洪妻在抓包老公外遇前，就曾就醫稱有想哭、失眠等症狀，並表示「夫妻關係持續不好」、「不喜歡工作環境」；法官認為，憂鬱症是現代文明病，形成原因相當複雜，診所診斷未能明確指出丈夫外遇行為就是洪妻罹患憂鬱症原因。

此外，洪妻提出的薪資核算表是今年3月至5月的薪資表，卻並未舉證其它因曉甯侵害她配偶權，導致她遭減薪、離職的證據，因果關係薄弱。

綜合考量雙方財務狀況，高雄地院判曉甯應賠償洪妻10萬元，全案可上訴。

高雄市洪姓人夫偷情，洪妻痛訴自己因婚姻關係觸礁影響情緒，間接影響工作表現、遭減薪...
高雄市洪姓人夫偷情，洪妻痛訴自己因婚姻關係觸礁影響情緒，間接影響工作表現、遭減薪，向第三者求償，高雄地院判賠10萬元。示意圖／ingimage
分享

憂鬱症外遇

相關新聞

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

男嬰洗澡遭保母燙傷 父悲痛：不能接受輕判9月一定上訴

2019-11-14 12:41

最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13

插座電源短路延燒7戶 失火判4月還被鄰居索賠

2019-11-14 10:58

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

不滿治療未開安眠藥 男飆罵三字經踹傷醫師被判2月

2019-11-14 09:47

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

議員任內涉貪 竹縣橫山鄉長被訴

2019-11-14 00:24

蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗

2019-11-13 22:52

中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33

中纖副總涉詐貸17億 移送北檢漏夜偵訊

2019-11-13 19:41

男童玩具槍不收好 竟害老爸吃官司

2019-11-13 19:15

查賄獎金高 年輕人組「抓鬼小蜜蜂」比工作好賺？

2019-11-13 18:19

兆豐銀遭美裁罰案遭解除職務 蔡友才提告勝訴確定

2019-11-13 18:19

兩度隨機性侵女子 「林森之狼」生前還告被害人

2019-11-13 17:52

女主播懷孕卻被違法解雇 打官司討公道法院判她贏了

2019-11-13 17:33

潤寅詐貸百億案 中纖副總涉案遭約談

2019-11-13 17:31

逃漏稅5億案扯出前部長關說 認罪協商破局後首度開庭

2019-11-13 16:57

掩護女友酒駕脫身 男辯稱女友很盧才坐前座但未騎車

2019-11-13 16:38

上千張罰單不怕！信義商圈違規擺攤 大戶脫產欠168萬

2019-11-13 16:21

潤寅詐貸百億案 檢聲請延押主嫌之女楊宇晨

2019-11-13 16:09

法官收10萬奠儀改判毒販無罪 最高院判關10年定讞

2019-11-13 16:04

泵浦車沒手煞車卻有煞車力 傷者批：放任上路可惡至極

2019-11-13 15:13

議員任內涉詐助理費 新竹縣橫山鄉長遭檢方起訴

2019-11-13 15:09

建中驚傳圖書館遭駭！原來是校友犯案 動機竟是...

2019-11-13 15:07

警踩YouBike裝成運動民眾 卸賭客戒心順利攻堅賭場

2019-11-13 15:04

癌翁恐嚇長庚王瑞慧索90萬 判6月定讞

2019-11-13 15:00

妻子安胎出血身亡…教授冰屍14年討公道 醫師無罪確定

2019-11-13 14:32

潤寅詐貸百億案 檢調展開第6波偵查行動

2019-11-13 14:14

銀行行員帶女長官上旅館 還被丈夫看到兩人車內擁吻

2019-11-13 13:23

15歲女友留宿兩人床上太激情 阿公聽到這下糟了

2019-11-13 13:17

穿自製「特務鞋」連刺破3車輪胎 車主不禮讓就會遭殃

2019-11-13 12:39

「韓流」刺激高市長選舉賭盤 他還加碼押「韓贏3萬票」

2019-11-13 12:39

不要行進中刷卡 高雄公車司機急煞「示範」害人撞頭

2019-11-13 12:25

影／裝多金上流騙財色 女力團結揪通緝犯送法辦

2019-11-13 12:18

肇事逃逸稱口腔出血怕咬斷舌頭 5小時後才就醫法官不信

2019-11-13 11:28
看更多

熱門文章

考試作弊遭取笑 科大學生持西瓜刀砍傷同學

2019-11-13 21:03

屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

2019-11-14 08:18

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

男子砍伐龍眼樹未歸 深夜尋獲發現已被倒木壓住身亡

2019-11-13 13:49

草屯太平路一段家具行大火 警消籲勿圍觀請繞道

2019-11-13 22:12

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

網路簽賭幕後公司漸現身 1年投注金高達141億

2019-11-13 17:08

兆豐銀遭美裁罰案遭解除職務 蔡友才提告勝訴確定

2019-11-13 18:19

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

小6女在校不想上課 男網友載她回家嘿咻

2019-11-14 07:32

第一名獎狀來不及頒給她...內埔民宅火警小五女童喪命

2019-11-14 11:49

妻子安胎出血身亡…教授冰屍14年討公道 醫師無罪確定

2019-11-13 14:32

女主播懷孕卻被違法解雇 打官司討公道法院判她贏了

2019-11-13 17:33

屏東內埔火警 昨晚才剛換電視 未料今早傳惡火

2019-11-14 10:12

獨／台版陳同佳行搶後 躲學生套房喝星巴克開BMW閒晃

2019-11-13 16:37

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

建中驚傳圖書館遭駭！原來是校友犯案 動機竟是...

2019-11-13 15:07

中纖副總涉詐貸17億 移送北檢漏夜偵訊

2019-11-13 19:41

中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33

法官收10萬奠儀改判毒販無罪 最高院判關10年定讞

2019-11-13 16:04

男友送名牌包？女子網戀美夢被警員敲碎但保住辛苦錢

2019-11-13 18:22

誘騙學妹性交要錢還威脅「告訴你爸爸」 惡學長被判刑

2019-11-13 16:33

掩護女友酒駕脫身 男辯稱女友很盧才坐前座但未騎車

2019-11-13 16:38

水槽堵塞師傅開價「修好2000沒通500」 她嫌貴引網友論戰

2019-11-13 18:39

40歲按摩女全套3000元 北市養生館被斷水斷電

2019-11-14 11:00

蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗

2019-11-13 22:52

70年代纜車只靠一桿撐全程 網嚇：離天堂很近

2019-11-13 16:31

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

影／草屯家具行遭惡火吞噬 疑醉漢燒床墊釀禍

2019-11-14 02:50

男童玩具槍不收好 竟害老爸吃官司

2019-11-13 19:15

故宮後山赫見上吊遺體 面容腐爛難以辨識身分

2019-11-13 15:14

影／酒駕男拒停撞警和路人 交大「管長」負傷逮人

2019-11-13 14:21

影／經30多小時陸海空協尋 尋獲落海女子大體

2019-11-13 17:00

逃漏稅5億案扯出前部長關說 認罪協商破局後首度開庭

2019-11-13 16:57

因口角涉持刀砍傷同學 行凶學生：我自己會去面對

2019-11-13 22:17

他買陽明山新房怕冷 網揭冷暖變頻「cp值最高」

2019-11-14 11:58

影／台版陳同佳搶遍東南亞 不蒙面僅拿玩具槍得手千萬

2019-11-13 15:40

上千張罰單不怕！信義商圈違規擺攤 大戶脫產欠168萬

2019-11-13 16:21

兩度隨機性侵女子 「林森之狼」生前還告被害人

2019-11-13 17:52

獨／World Gym健身房21萬名錶遭竊 小偷也是會員！

2019-11-14 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top