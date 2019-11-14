以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市洪姓人夫在職場結識女子「曉甯」（化名），罔顧家有結縭10餘年的髮妻及2名幼子，對曉甯展開熱烈追求，愛到猛烈時還一度滾上摩鐵床上。洪妻得知後，終日寢食難安、以淚洗面，1年內就向精神科求診22次，甚至自曝婚姻關係觸礁影響情緒，間接影響工作表現，害遭減薪、甚至要求離職3月，身心受創、怒向曉甯索賠百萬元。高雄地院判曉甯應賠償10萬元，可上訴。

洪妻主張，曉甯明知洪是有夫之婦，仍在前年5月與他發生肉體關係，嚴重侵害配偶權。洪妻痛訴，婚姻關係破裂後，自己短短1年內就赴精神科診治22次，還因此影響工作表現，遭減半薪長達7、8個月，最後因精神問題，遭工作單位要求離職3個月，身心遭遇多重打擊，提告曉甯求償1百萬元。

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曉甯坦承因工作關係結識洪姓人夫，因對方熱烈追求，自己不勝陷入情網；曉甯表示都已認罪，也在調解過程中向洪妻再三道歉、表達懺悔，但因洪妻不願接受，導致調解破局。曉甯反咬，洪姓人夫明明是外遇慣犯，但洪妻縱容、放棄對他追訴民事、刑事責任，反而透過通訊軟體動態譏諷第三者，求償金額更高達1百萬元，相當不公平，主張求償金額過高。

高雄地院調閱判決紀錄顯示，曉甯月前遭依相姦罪，判處有期徒刑3月確定；民事庭法官認為，洪妻向曉甯請求損害賠償有憑有據。

但民事庭從醫院、診所調閱洪妻就診紀錄，發現洪妻在抓包老公外遇前，就曾就醫稱有想哭、失眠等症狀，並表示「夫妻關係持續不好」、「不喜歡工作環境」；法官認為，憂鬱症是現代文明病，形成原因相當複雜，診所診斷未能明確指出丈夫外遇行為就是洪妻罹患憂鬱症原因。

此外，洪妻提出的薪資核算表是今年3月至5月的薪資表，卻並未舉證其它因曉甯侵害她配偶權，導致她遭減薪、離職的證據，因果關係薄弱。