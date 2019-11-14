最高院院長遭點名違失 女法官夫：司法院應回復她名譽

2019-11-14 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



女法官楊絮雲調任最高法院期間，疑遭分案不公霸凌，最高院將久懸、且非她專業的案件「挖出來」塞給她，去年她調回台灣高等法院民事庭，但司法院1年多來未處理。監察委員介入調查，將請司法院督促改善並對院長進行職務監督，這也是最高法院院長因缺失而被要求改善的罕例。

楊絮雲的丈夫、高院刑事庭庭長周盈文表示，司法院長許宗力身為大法官之一，當大法官釋憲闡述基本人權保障時，有沒有想過自己主政的司法體系就有這類殘害工作權的情事？妻子只希望能專心辦案、努力工作，但霸凌案後，有人譏諷她「棄案潛逃」，他認為司法院應回復妻子的名譽、還妻子公道。

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周盈文比喻，要做蛋糕，得要有水、麵粉、雞蛋等材料，但更重要的是要有「人」去促成；如果把「分案」案切割開來看，或許都只是片面的疏失，但不要忘了幕後操控的人。

楊絮雲2017年9月7日至最高法院任職，負責特殊商事專庭，卻分配到屬於「環境安全」的RCA水汙染案，她請院長鄭玉山重分。後來，重分的主辦法官可以停分一般案件5個月，連陪席法官也可停分1個月。前年9月至去年3月，楊絮雲分到的專業案件高達20件，另外6名特殊商事專庭的法官總共才分到15件。

楊絮雲後以「照顧公婆」理由回任高院。周盈文質疑，何以其他法官分到的是一般案件，而楊絮雲「電腦分案」到特殊商業案件，「如果有電腦分案，為何一年多來，拿不出電腦輪次表？」。周說，最高法院應面對事實，接受外界檢視與監督。

今年8月12日，周盈文夫妻共同召開記者會，揭穿最高法院分案騙局，這也是破天荒有高院庭長夫妻檔出面控訴職場霸凌。楊哽咽說，每次要分案前都擔心害怕，真希望睡著後永遠都不要醒過來，就可以不要去那個恐怖的地方上班，「我真的很想知道他們為什麼要這樣對我？」；周感慨司法院「裝死、裝睡、裝傻」。