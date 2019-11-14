2月無死亡車禍分局長記功？桃市警局：共達不可能任務
臉書粉絲專頁「靠北警察」一篇PO文指出，桃園市警察局長陳國進宣布「2個月沒A1車禍（死亡車禍），交通組長記功一次、分局長記功二次」，質疑變相逼基層績效，還戲稱只有八字夠硬、運氣好才能達標；陳國進說明，該獎勵是為鼓勵各單位積極預防，無所謂評比，交通大隊也說，希望共同達成不可能的任務，特別給予獎勵。
臉書粉絲專頁「靠北警察」一篇PO文指出，桃園市警察局長陳國進在10月局務會報，宣布一「2個月沒A1車禍（俗稱死亡車禍），交通組長記一功、分局長記功二次」的防治作為，看來有諾貝爾防制A1獎肯定要頒給他了！
PO文還說，警察明明就沒有辦法防制A1車禍發生，訂了這麼離譜的獎勵，無非是變相讓交通組長、分局長逼基層同仁吃案，屆時真正能記一大功絕非是防制得力，只會有「八字硬運氣好」跟「沒良心瘋狂吃」兩種人。
PO文最後提到，像這種根本不合理的評比和獎懲，根本就是包在糖衣下的毒藥，到時候警政署查到匿報A1時，局長您要出來扛嗎？
桃園市警察局長陳國進表示，由於桃園今年為止A1車禍已經發生124件，相較去年增加，但六都同樣都有增加的趨勢，桃園在增加率排第4，為了防治死亡車禍造成家庭破碎，才打算用積極的防治作為，提前阻止悲劇發生。
陳國進說，訂2個月未發生A1車禍，交通組長記功一次、分局長記功兩次，目的是鼓勵積極防制，但沒有所謂的評比，或是未達標就會懲處，他也坦言，轄區要2個月內無A1事故發生，幾乎是非常困難的事，但仍訂立高標準，鼓勵各分局、交通單位在防治教育、執法層面並行，盼能達標並予鼓勵。
陳也說，有關PO文質疑隱匿A1車禍未報一事，他要同仁發生事故依程序處理、報請地檢署相驗，相關數字不能隱匿，若發生一定從嚴處理。
桃園市警局交通大隊長林樹國表示，警察局為激勵各分局及交通大隊透過各項A1交通事故之防制作為，共同達成不可能之任務，特別給予獎勵，制定今年11、12月份連續2個月轄區防制A1事故發生，轄區分局長及交通組組長先予以獎勵，再授權各分局針對防制有功人員予以獎勵。
林樹國說，絕不容許匿報交通事故，如有匿報將從嚴究責，本案是獎勵員警認真執勤防制A1車禍發生之獎勵作為，對努力勇於認事者從優鼓勵，不是評比跟責難。
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