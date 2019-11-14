無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 一審判關9月

2019-11-14 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／即時報導



台北市25歲蘇姓保母，去年遭控毆打3月大陳姓男嬰，洗澡時沒注意水溫，熱水燙傷男嬰，導致身體13%燒燙傷，至今小孩已1歲10月，左腳因疤痕增生及攣縮，走路會偏移，父母心疼天天帶著孩子復健，並請求判法院重判。今上午士林地方法院宣判，蘇女犯業務過失傷害罪，判有期徒刑9月，其餘被訴部分無罪。

去年4月13日，蘇女涉嫌因小孩哭鬧不止，出手毆打小孩導致右臉挫傷瘀青，隔日晚上幫小孩洗澡時，沒注意水溫過高，也未試探水溫，就把小孩泡在熱水中，導致小孩身體13％二、三度燙傷，左腿疤痕增生、攣縮之重傷害，住進加護病房接受清創手術，至今持續穿著彈性衣壓迫治療，並持續每日復健。

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陳父、母都是上班族，去年1月陳母產下小孩後回到外商公司上班，小孩透過月子中心介紹，交由蘇女全日托育，沒想到蘇女竟是無照保母，僅有居家式托付服務，但沒有登記、也無每年接受在職訓練。

蘇女辯稱，沒有打小孩，是小孩臉撞到洗手台邊緣，造成瘀青，隔天在洗手台幫孩子洗屁股時，衣服濕了才會順便幫洗澡，不知水溫為何變高。

蘇女在法庭哭著表示，現在除了正職，還打工賺錢想要賠償，但沒辦法和家長溝通。她強調，「非常喜歡小孩」，沒有不要拿自己的前途開玩笑，對於整件事情真的很抱歉，希望能從輕量刑。