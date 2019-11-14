嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌
2019-11-14 10:51
聯合報 記者李承穎
／嘉義市即時報導
嘉義地檢署偵辦吳承霖夫婦涉嫌地下匯兌案，昨天再指揮台南市調查處，趁共犯彭姓男子從大陸返台，入境時將他拘提到案，檢方訊後依涉犯銀行法，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據、勾串共犯和證人之虞，向法院聲押獲准，目前共羈押6人，共犯黃文鴻仍在逃。
檢調今年8月間，將主嫌吳姓夫婦拘提到案，並在吳妻位於娘家、嘉義縣大埔鄉住處，查扣2億元現金，當時清查約匯兌80億元，但依據拘提人數越來越多，比對更多帳戶資料，發現不法金額已達120億元，至少有40名台商委託吳等人匯兌，檢方也陸續傳喚台商作證。
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據悉，彭男（41歲）長期在大陸東莞經商，2017年12月起負責幫忙吳等人做帳冊，並往返兩岸，介紹台商從事人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣的匯兌業務
檢調拘提吳姓夫婦後，今年9月間在清查帳冊等跡證時，發現彭男涉案，曾到他台北住處搜索，但人仍在大陸。彭曾承諾要返台投案，但始終沒消息，昨天悄悄入境，所幸檢調已通知航警局彭入境時必須通知，才一舉將他拘提，目前檢調仍在清查他經手的匯兌案。
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