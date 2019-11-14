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台南外送員少送一個漢堡被打 警方:依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市速食店呂姓外送員指控，他10月15日接到嚴姓男子的外送單後，因送去的餐點少了1個漢堡，遭嚴用手搥頭，還用三字經罵他，他飽受驚嚇不敢還手，5天提告嚴涉嫌傷害和誹謗，嚴到案供稱，因呂送來時間太晚，補送漢堡時態度冷漠，沒有打人，警詢後依傷害和誹謗罪嫌將嚴函送南檢法辦。

22歲呂姓男大生，到台南市東區肯德基速食店打工，店方10月15日下午3點多到39歲嚴姓男子外送單，派呂送餐。嚴點了1份套餐，呂到了嚴大樓住處後，打了6通電話，嚴一直通話中，呂男等了10多分鐘仍打不通，只好請管理員打電話到嚴家，嚴要求呂把餐點送到他家門口。嚴拿到餐點後，付錢讓呂離開。

嚴事後打電給到速食店投訴，稱少送了1個漢堡，要求立刻補來；速食店為彌補少送，除了漢堡，額外再加送1顆蛋塔。

呂指控，嚴開門後涉嫌以三字經罵他，還打他耳光。嚴還自稱是黑道，他怎麼回答，只能道歉。呂頭部瘀傷，呂在案發5天後提驗傷單向轄區後甲派出所提告，警方已傳喚嚴到案，嚴供稱他因為等餐等很久，外送員態度冷漠，一氣之下才用漢堡丟他，沒有打他。據了解，嚴並不是道上兄弟。肯德基分店說，外送員的狀況總公司正在處理中，分店不便多做回應。

呂姓速食外送員指控，他少送一個漢保遭客人打傷，已向後甲派出所提告，警方依傷害案法...
呂姓速食外送員指控，他少送一個漢保遭客人打傷，已向後甲派出所提告，警方依傷害案法辦。圖/本報資料照片
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漢堡速食外送員

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