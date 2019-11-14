富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴
房市名人李杰曾以筆名「月風」出書，談論股票投資、房產理財經驗，創立臉書社團「富豪居」擁有8萬多名成員，未料涉嫌和女友等12人利用臉書、LINE社群鼓吹民眾買進、賣出時間，操縱5家上市上櫃公司股價，不法所得近7000萬元，檢調前年12月搜索，檢方偵結依違反證交法起訴13人。
檢方調查，李杰（34歲）為富豪國際創業投資公司負責人，也是多達8萬成員的臉書社團「富豪居」創立人，並曾以筆名月風、富豪居等出版多本股市、房市投資著作，也常在臉書撰寫推薦股票投資標的貼文。
起訴指出，李為在股市牟利、形塑善於投資形象，和女友、友人等共13人，2016年3月至隔年1月間，陸續針對5家股票上市上櫃公司一起看盤、討論買賣，李還會在富豪居臉書推薦股票，誘使會員跟進，趁股票上漲之後再高價賣出。
而李為了精準掌控成員下單買賣時間，同時便於結算損益遂成立「公桶」制度，由李在內13人各出資數十萬至數百萬元，共集資近2700萬元作為下單買賣股票用途。
檢方發現，李等人會以富豪居臉書的影響力，以及上櫃公司股票成本低、易於操縱特性等，經挑選每股較低價的上市公司，以連續高價買進、低價賣出、沖洗買賣等方式，同時在臉書、LINE群組中張貼股票訊息，藉此操縱股價製造交易活絡假象。
檢方查出，李等在欣巴巴公司股價低時買進「建倉」，待時機成熟逐步拉抬價格，為求順利出清李就在臉書社團發文「個人買進9906小獅王」誘使群眾追價買進，股價推升至26.1元時出脫，隔天以每股26.9元開盤，成交爆量至1萬426仟股，失去操縱緩跌每股20元以下，成交量下跌至數百仟股。
李再用類似手法操作其他4家股票上櫃公司，在社團PO文稱「一張不賣，自有奇蹟！！」、「一張不賣 奇蹟自來 市場就是真理」，鼓吹民眾繼續持股維持高價，出售前再發文說「衝啊！恭喜大家 一張不留喔！」要成員大量出售持股。
檢方根據中華民國證券櫃台買賣中心及台灣證券交易所公司分析意見、交易資料等，估計李杰等人非法操縱5家公司股價，不法所得約6950多萬元，偵結依違反證券交易法起訴一共13人。
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