富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



房市名人李杰曾以筆名「月風」出書，談論股票投資、房產理財經驗，創立臉書社團「富豪居」擁有8萬多名成員，未料涉嫌和女友等12人利用臉書、LINE社群鼓吹民眾買進、賣出時間，操縱5家上市上櫃公司股價，不法所得近7000萬元，檢調前年12月搜索，檢方偵結依違反證交法起訴13人。

檢方調查，李杰（34歲）為富豪國際創業投資公司負責人，也是多達8萬成員的臉書社團「富豪居」創立人，並曾以筆名月風、富豪居等出版多本股市、房市投資著作，也常在臉書撰寫推薦股票投資標的貼文。

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起訴指出，李為在股市牟利、形塑善於投資形象，和女友、友人等共13人，2016年3月至隔年1月間，陸續針對5家股票上市上櫃公司一起看盤、討論買賣，李還會在富豪居臉書推薦股票，誘使會員跟進，趁股票上漲之後再高價賣出。

而李為了精準掌控成員下單買賣時間，同時便於結算損益遂成立「公桶」制度，由李在內13人各出資數十萬至數百萬元，共集資近2700萬元作為下單買賣股票用途。

檢方發現，李等人會以富豪居臉書的影響力，以及上櫃公司股票成本低、易於操縱特性等，經挑選每股較低價的上市公司，以連續高價買進、低價賣出、沖洗買賣等方式，同時在臉書、LINE群組中張貼股票訊息，藉此操縱股價製造交易活絡假象。

檢方查出，李等在欣巴巴公司股價低時買進「建倉」，待時機成熟逐步拉抬價格，為求順利出清李就在臉書社團發文「個人買進9906小獅王」誘使群眾追價買進，股價推升至26.1元時出脫，隔天以每股26.9元開盤，成交爆量至1萬426仟股，失去操縱緩跌每股20元以下，成交量下跌至數百仟股。

李再用類似手法操作其他4家股票上櫃公司，在社團PO文稱「一張不賣，自有奇蹟！！」、「一張不賣 奇蹟自來 市場就是真理」，鼓吹民眾繼續持股維持高價，出售前再發文說「衝啊！恭喜大家 一張不留喔！」要成員大量出售持股。