青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



知名樂團「蘇打綠」休團3年，經紀人兼恩師林暐哲另創「大房小山工作室」，主唱青峰成為旗下第一位歌手，以新人之姿單飛出道。青峰去年底在臉書發出聲明，表示將自己處理自己的工作事務，「為自己的生命負責」。表面看似和平拆夥，林暐哲卻向台北地檢署提告青峰等人侵害著作權，目前偵辦中。

在海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道的林暐哲，是樂團一路走來的「伯樂」。蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，在中正紀念堂舉辦告別演唱會。休團後，主唱青峰以新人身分推出個人單曲，也積極拓展中國市場，先是接下《明日之子2》主持棒，又受邀參加《蒙面唱將猜猜猜3》。

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豈料，青峰卻爆出與林暐哲官司糾紛。林暐哲音樂社有限公司向北檢提起告訴，指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權，全都讓給他，但是青峰卻在未獲得他及所屬的公司同意下公開演唱，因此對吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及公司負責人廖碧珍提告。

意即只要林不同意，吳青峰就不能唱自己所創作包括《小情歌》等逾270首的歌，此舉不只讓高雄巨蛋演唱會面臨無歌可唱危機，蘇打綠明年復出的計畫恐都成泡影。