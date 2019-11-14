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屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名人妻原深信用愛可以感化有吸毒惡習的先生，未料婚後常因債務起口角，母子還被毆打成傷，最後甚至被先生軟禁在家中，長達1年無法和外界聯繫，她後來找到機會打電話回娘家求救才獲釋，妻子認為雙方已無法維持婚姻請求離婚，法院認為2人婚姻已無法挽回，判准離婚。

妻子主張，2015年8月和先生，同居期間卻屢屢因債務問題爭吵，小孩出生後對方就以此名義將她軟禁，禁止和外界有任何聯繫時間長達1年多，甚至常情緒失控毆打她們母子，一直到2017年7月自己打電話給娘家父母求救才被接回重獲自由。

她說，回娘家後先生就行蹤不明，且工作、電話都更換無法聯繫，也沒付任何子女扶養費，認為彼此已無感情交集及復合希望，請求法院判處離婚。

她的媽媽證稱，女兒有長達1年沒和他們聯繫，後來接到電話說她想回家，因為被先生關在家裡出不去，後來就和先生、弟弟一起前往將女兒帶回，當時女婿見到岳父岳母很訝異，隔不久後對方就消失了，她還說女婿不太愛工作，電信帳單也都繳不出來，都是女兒負責養小孩。

她的弟弟則說，姐姐和姐夫交往時，姐夫工作不穩定也承認有吸毒，他們相勸多次無效，不過姐姐仍和她結婚，但因娘家人反對，姐姐曾表示想再努力維持家庭，所以才沒和他們聯絡，但後來是接到她的求救電話才知道遭軟禁一事；至於先生經法院傳喚均未到庭，也沒提出任何書狀聲明。

法院審酌，妻子遭先生軟禁向娘家求援至今已和先生分居2年多，先生沒有設法改善修復婚姻，甚至以禁絕老婆和他人聯繫，造成雙方形同陌路，婚姻裂痕演變到現在無法彌補挽回地步，可見互信互愛基礎已失，達到難以維持婚姻重大事由，判准2人離婚。

人妻遭先生軟禁在家中1年，向娘家求救才獲釋，她向法院訴請離婚獲准。示意圖／ing...
人妻遭先生軟禁在家中1年，向娘家求救才獲釋，她向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
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婚姻離婚

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