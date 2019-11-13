蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗
2019-11-13 22:52
聯合報 記者陳俊智
／即時報導
生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導不合理的不動產交易案，掏空公司資產，今年8月被新北地檢署依違反證券交易法起訴，目前仍然在押；孫幼英的兒子為了救母，具狀表示已籌到1000萬元保釋金，同時也找到新黨主席郁慕明當「人保」，聲請法院准許交保。但是，新北地院認為郁慕明未設籍在新北地院轄區，不符刑事訴訟法規定，而孫幼英仍有羈押必要，最後駁回聲請。
孫幼英的兒子具狀表示，新北地院先前曾裁定「交出本國與美國籍護照」、「每天下午到指定派出所報到」等條件准許孫幼英以2000萬元交保，雖目前只籌到1000萬元，但有郁慕明願意擔任人保，並提出書面保證1000萬元。他指出，郁慕明是新黨1到8屆全國委員會主席，曾擔任台北市議員和立法委員，是有聲望地位的人，希望法院准許交保。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
法院調查，孫幼英所涉犯行是7年以上重罪，且檢方認定的犯罪所得逾8億元，除曾在庭訊時自承擁有綠卡和美國護照，過去出入境也都持美國護照，可見其與美國的關聯性極高，足認其有逃亡之虞；法院審酌孫幼英犯罪情節重大，對社會金融秩序影響甚鉅，為了確保全案審判和執行程序能順利進行，最後裁定延押。
法院指出，雖然聲請人主張郁慕明願意提出保證書1000萬元，但經調查，郁慕明未設籍在本院轄區，不符合刑事訴訟法規定，本院自無從准許。
留言