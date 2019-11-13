味全為劣油提告求償 二審判強冠仍應賠1.2億
2019-11-13 21:42
聯合報 記者林伯驊
／高雄即時報導
2014年爆發強冠公司涉賣劣質豬油風波，味全食品公司也購入問題油品，導致大量產品下架報銷、退費，事後提告求償損失3億元，一審判強冠公司及董事長葉文祥、副總經理戴啟川應連帶賠1億2895萬多元，全案上訴後，高雄高分院重新核算，今天下午改判賠1億2672萬元，全案仍可上訴。
味全公司今天傍晚發布重大訊息，對於判決結果表示「本公司將於接到法院判決書後，與律師研商後續因應措施」。
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味全提告主張，強冠公司明知郭盈志（原名郭烈成）經營地下油品工廠，所提供的原料油是劣質油或攙有豬隻外其他動物成分，仍低價收購製成「全統香豬油」，並販售下游，造成公司直接或間接買到問題油品，2014年9月間檢警偵辦不法後，公司主動下架相關產品銷毀、接受消費者退費等。
味全指出，銷毀損失6388萬元、退費損失3683萬、報廢成本費用808萬、商譽損失1億9119萬，要求強冠公司及董事長葉文祥、副總經理戴啟川應連帶賠償共3億元。
強冠公司辯稱油品皆符合法令標準，且事先不知購入的是劣質原料油，也是受害者，表明拒賠；不過一審認定強冠應對於出售問題油品給味全負賠償責任，判共應賠1億2895萬4904元。
強冠不服提上訴後，二審合議庭重新核算，仍認定強冠公司及負責人等，需連帶賠償1億2672萬8436元。
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