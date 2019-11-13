中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，目前已收押潤寅負責人王音之女兒楊宇晨、胞弟王振賢共19人，檢方再查出，中纖副總劉永達指示部屬與潤寅配合假交易，協助潤寅向銀行詐貸17億元，調查局今天搜索約談劉永達到案，北檢複訊後向法院聲押劉。

劉永達進入地檢署時步履蹣跚，似乎身體狀況不佳，須要2名調查官攙扶才能行走，北檢大門走入法警室，僅短短20公尺的距離，他卻走了快2分鐘。

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劉永達曾任磐亞董事，2005年台中商銀經營權爆爭奪戰，當時金管會指，中纖董事長王朝慶因個人債務問題，不符合金融機構負責人資格，且磐亞為中纖子公司，磐亞因此發佈重大訊息公告，包括王朝慶、劉永達在內的3席中纖董事請辭磐亞董事。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦勾結福懋等多家上市櫃公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，福懋等公司高層明知與潤寅無實質交易，卻指示下屬配合虛偽照會，導致元大、星展、王道、台灣企銀支付應收款項，損失慘重。

檢方過濾ＬＩＮＥ對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉居間教唆滅證，月前命黃100萬元交保；另聲押禁見潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、業務經理張力方、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、水果行老闆蕭炯桂獲准。

王音之為了讓詐貸能持續，吸收蕭炯桂充當白手套，另外打點南亞塑膠、中國人造纖等上市公司，利用送水果名義行賄採購人員，涉及企業貪汙背信罪，檢方聲押中纖營業部主任黃俊義獲准後，循線又查出劉永達涉案。