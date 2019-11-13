男童玩具槍不收好 竟害老爸吃官司

新北一名男童今年7月到醫院探視住院父親，因隨手把玩具槍丟在床頭，嚇到醫院社工，害父親吃上恐嚇官司，經新北地院調查後，今天獲判無罪。

原來，男童的父親今年7月住院治療頸椎盤，男童亂丟玩具槍的前一天，他才因住院問題與護理人員發生爭執。由於時間點敏感，加上社工詢問槍枝真假時，他第一時間只回答「你覺得呢」，被抓之後又稱槍是他的，最後被依恐嚇危害安全罪起訴。

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審理時，男子否認犯行，辯稱當初認槍是不想把兒子牽扯進來，不知事情會那麼嚴重。他表示，槍他買給是兒子的玩具，不知道兒子玩完就亂丟，醫護人員詢問槍枝真假時，他也不知道槍放在哪裡。此外，雖然第一時間只回答「你覺得呢」，但沒過多久就補了一句「當然是假的」。

社工出庭證稱，當時到病房處理事情前，有聽說男子的情緒比較大，所以看到槍枝多少有些害怕，但恐懼的來源是槍枝，不是男子說的話，「不論他如何回答，都不會增減我的情緒。」

法院調查，男童的父親與社工素不相識，當天沒有發生任何不愉快，顯缺乏犯罪動機和目的。此外，2人談話過程中，男童的父親並未拿槍指著社工，也沒有放話要對社工不利，行為尚不構成恐嚇。