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兆豐銀遭美裁罰案遭解除職務 蔡友才提告勝訴確定

2019-11-13 18:19聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡友才等6名兆豐高層職務。蔡友才不服遭解除兆豐金董事職務而提告，一審獲勝訴；案經金管會上訴，最高行政法院維持原審見解，今駁回上訴確定。

兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控2012年違反美國反洗錢法、銀行保密法相關行政規定，有法遵缺失，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

金管會調查後，指出兆豐銀有四大缺失，包括法令遵循人員工作安排有職務衝突，且未充分瞭解防制洗錢法令規範、負責海外分行管理之企劃處及稽核部門於知悉重大事件及重大缺失時，未充分及時提報董事會，未能落實公司治理、總行欠缺與DFS聯繫溝通，致未能有效減少DFS之疑慮、回復主管機關信函陳述不實。

因此依銀行法解除蔡友才的兆豐銀法人代表董事、兆豐銀前總經理吳漢卿、副總梁美琪、總稽核劉小鈴、法遵長陳天祿及紐約分行經理黃士明之高階職務。除蔡友才、吳漢卿已離職，其餘四人皆為現職，遭「解除職務」後，依規定5年內不能再出任金融業「負責人」或主管職。

蔡友才不服提告，一審指出，依銀行法相關規定應以「銀行」為主要管制對象，金管會原處分卻以「人」為對象，顯然該處分並非對兆豐銀作成，也無意對兆豐銀進行管制，無可想像如何實現法規擬達成的行政目的。

一審認為，金管會原處分以銀行法為依據作成管制手段，影響人民基本權，卻未寓有法條擬實現的管制目的，採取的手段欠缺必要性，去年6月28日判蔡勝訴。

案經上訴，最高行認為，金管會2016年9月14日作成原處分時，蔡已非兆豐銀董事，因此原判決認定他已無繼續行使職權，而致害該銀行健全營運可能，其即時危險既不存在，因此解除職務有違誤，自非無據；且金管會另已採取行政刑罰手段追究蔡相關背信責任，並無欠缺究責手段問題。

法院指出，行為時「銀行負責人資格準則」第3條第11款規定，指「因違反銀行法，經主管機關命令撤換或解任，尚未逾五年」之人不得充任銀行負責人，並非以「銀行」違法為要件，顯與原處分所據行為時「銀行法」第61條之1第1項規定不同，也難認原處分具有限制蔡於一定期限內不得為銀行負責人的管制效力，因此駁回。

兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡...
兆豐銀行2016年遭美國DFS裁罰1.8億美元案，金管會解除包括兆豐金前董事長蔡友才等6名兆豐高層職務。蔡友才不服遭解除兆豐金董事職務而提告，一審獲勝訴；案經金管會上訴，最高行政法院維持原審見解，今駁回上訴確定。圖／報系資料照片
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