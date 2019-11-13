查賄獎金高 年輕人組「抓鬼小蜜蜂」比工作好賺？

2019-11-13 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義地檢署檢察長繆卓然近期分別拜訪嘉義縣、市長、警察局、調查站，鼓勵全民檢舉賄選拿獎金，嘉義縣還有年輕人組「抓鬼小蜜蜂」，準備密錄器、錄音筆等器材，四處查訪、蒐證檢舉，一名受邀參與小蜜蜂年輕人低調表示，「抓賄獎金高、誘因大」但檢舉查賄非常私密危險，要透過高科技器材協助，成案領獎金再平分。

嘉義地檢署表示，對於民眾自發性檢舉賄選檢方樂觀其成，檢舉人雖然要做檢舉筆錄，但絕對保密也不須跑法院，明年總統立委選舉，只要提出檢舉查獲樁腳，就有50萬元檢舉獎金，起訴即可領12萬5000元，1審判決有罪再領12萬5000元，判決確定再領25萬元；若有立法委員候選人買票情資，檢舉獎金更高達1000萬元、總統副總統候選人最高1500萬元。

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嘉義縣林女表示，去年選舉就聽說有人專門「抓鬼」拿獎金，日前也接獲友人詢問，是否加入「抓鬼小蜜蜂」，強調獎金高、比外出工作好賺，必須自備密錄器、錄音筆，平日多與周邊鄰里聊天、混熟後，掌握各候選人樁腳可能買票時間，在關鍵時刻錄音、錄影掌握證據。

「我還沒準備好」林女說，「抓鬼小蜜蜂」參與者多是20到30歲年輕人，大家透過LINE群組開會、交換意見、支援器材，只要檢舉成案依比例分獎金，嘉義縣去年底查賄獎金多，參與者都認為比外出工作好賺，但因風險高，她怕自己或家人被發現、報復，至今不敢答應，但已借錄音筆給對方。