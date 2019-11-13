兩度隨機性侵女子 「林森之狼」生前還告被害人

2019-11-13 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



被封為「林森之狼」的男子施力仁去年試圖性侵一名網美，被依強制性交未遂罪判刑4年定讞，他反控告女方涉妨害名譽，豈料在檢方調查中過世，因無法進一步確認、查證施男提告內容，台北地檢署今依罪嫌不足，將該名女子不起訴。

去年3月間，施力仁（42歲）尾隨一名網美進入房間，試圖性侵正在洗澡的被害人，網美急中生智，以「交朋友」卸下他的心房，說服離去。檢警到場採集DNA，發現施力仁另涉一起2008年元旦尾隨女子持刀性侵案，兩案均移送北檢偵辦。

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檢方先起訴網美案，舊案去年10月間認定罪證明確，依加重強制性交罪將他追加起訴。性侵網美未遂案，最高法院在今年2月25日依加重強制性交未遂罪將施男判刑4年定讞。網美案審理期間，施男尚未坐牢，還反控女方涉嫌妨害名譽。