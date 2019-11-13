女主播懷孕卻被違法解雇 打官司討公道法院判她贏了

2019-11-13 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



主播華舜嘉去年任職於香港泰德陽光集團在台灣子公司「台灣陽光雲」，擔任節目記者和主持人，未料數月後被公司終止勞動契約，還質疑她到職後不久即懷孕，是否要利用公司享有法律上保障；她不服提民事訴訟，台北地方法院判雙方僱傭關係存在，公司須按月給付7萬3000元至華舜嘉復職為止，並按月提繳勞退金，可上訴。

華舜嘉主張，她去年8月8日到台灣陽光雲任職記者和主持人，月薪為7萬3000元，但隔年1月公司以業務性質變更有必要減少勞工為由，終止雙方的勞動契約。即使她表明因為懷孕另尋他職有困難，且她也可以勝任行銷、業務工作，公司仍以沒有適當位置可供安置為由拒絕。

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她指出，公司還質疑她到職後第2個月就懷孕，有利用公司來享有法律上保障的疑慮，她備感錯愕。另外，跟她同部門的同事也已被安排至行銷部門，公司在人力銀行也持續刊登招募行銷、業務人員的廣告，認為公司沒有必要減少勞工，已經違反性別工作平等法，違法解雇，請求法院確認雙方僱傭關係存在，並請求公司按月給付薪資和勞退金。

台灣陽光雲抗辯，為了推廣區塊鏈的應用，公司製作「解碼區塊鏈」、「趨勢解讀」節目，由華舜嘉擔任記者和主持人，但公司事後認為節目效果不佳，才決定停止節目，因此有裁撤電視節目的必要性。

公司認為，華舜嘉和公司也已簽訂協議書，繳回門禁卡等公司財產，雙方已經合意終止勞動契約，另華舜嘉今年8月前已經到三立新聞台擔任氣象主播，顯然認定雙方勞動契約已經終止，因此華舜嘉提告請求無理由。