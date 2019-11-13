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逃漏稅5億案扯出前部長關說 認罪協商破局後首度開庭

2019-11-13 16:57聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎等人因涉嫌逃漏稅5億元遭起訴，在認罪協商階段牽扯出前法務部長邱太三、桃園地檢前檢察長彭坤業涉及關說一事，引起社會譁然，後來協商破局改為一般審理，桃園地院今開準備程序庭，張否認犯罪，表示未授權也不清楚相關漏報稅一事。

張煥禎表示，醫院是自己百分之百獨資，他從台大、長庚體系出身，採美國管理制度，院長專責臨床醫療，加上未設行政副院長一職，所以相關業務授權給各單位自行處理，但也是對他負責，致於財稅事項則委託給會計師事務所，年底時他們會呈上報表。

張還說，他根本不知道有員工帳戶，也不清楚有對外財報區隔等漏報事實。張的辯護人說，醫院內僅有一個財務系統，並非內外帳，張煥禎沒有指示員工漏報所得、也不知道收入放在員工帳戶，加上沒有使用積極詐術，應僅是單純漏報稅屬於行政法範圍。

醫院的彭姓財務長表示，她坦承部分事實，但否認犯罪，也說張煥禎沒有指示她，而張的所得稅率大約百分之40，有時會到百分之45，她替張節稅是希望讓繳納的資金沒那麼多，剩下多餘的錢可以更方便運用，比如說拿來購買醫院醫療設備等用途，辯護人也主張彭的行為應僅是漏稅。

全案起因於桃園地檢起訴張煥禎涉嫌逃漏稅5億元，張的律師、公訴檢查官對於是否要認罪協商認知不同，後來檢察長接獲陳情指公訴檢察官態度前後不一，答應又反悔，直到檢察官論壇一篇PO文，表示檢察官接獲檢察長指示要盡力促成協商，該檢察官質疑關說並拒絕。

高檢署介入調查後，認定彭坤業接受邱太三請託關說，除先將彭調至高檢主任，經人事審議委員會討論後，也決議將他送監察院調查，目前結果尚未出爐，而邱太三當時也辭去國安會諮委。

桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎。圖／報系資料照
桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎。圖／報系資料照
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檢察官邱太三逃漏稅

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