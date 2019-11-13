掩護女友酒駕脫身 男辯稱女友很盧才坐前座但未騎車
2019-11-13 16:38
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
劉姓女子凌晨涉嫌酒後騎機車載黃姓男友，騎到仁二路凱悅KTV門前，劉女下車，由黃騎到對面停車，被在不遠處執勤的警員發現送辦。檢方偵訊時，黃稱因劉女喝酒很「盧」，所以她坐前面，由他坐後面騎車。檢方未採信，依公共危險罪嫌起訴劉女，依偽證罪嫌起訴黃男。
檢警調查，劉女今年6月18日凌晨1點45分，騎機車黃男上路，行經仁二路230號凱悅KTV門前，劉女下車，改由黃男騎機車到仁二路233號前停放。
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當時在仁二路、愛三路口執勤的石姓警員目睹過程，覺得可疑，上前盤查，黃稱從頭到尾都是由他騎車。警方調閱KTV監視器，確認劉女坐在機車前座，黃男坐後座。劉女坦承酒後騎車，實施酒測吐氣酒精濃度為每公升0.8毫克，警詢後依公共危險罪嫌將劉女送辦。
檢方偵查時，劉女改口，稱當時她確實坐在前座，黃男坐在後座。她的手雖放在把手上，但是由黃騎車。
黃男則辯稱，因為知道劉女有喝酒，所以不讓她騎車，只讓她坐前座，雙手放在機車面板上。這樣很難騎，但劉女酒後很盧。中途因為騎太快，劉女本來放在面板的手，因為太晃才會移到把手上。
檢方偵結，認定劉女涉嫌酒後騎車，黃男則涉做偽證，分依公共危險、偽證罪嫌將2人起訴。
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