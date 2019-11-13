法務部「意定監護契約」範本 PO官網便民
2019-11-13 16:37
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
民法增訂「意定監護」制度，法務部考量民眾不了解相關法令規定或「意定監護」契約書內容應如何約定，邀集學者、法官、律師、公證人及司法院等相關機關、團體研商「意定監護契約參考範本」，並於今天公布。
法務部法律事務司司長鍾瑞蘭表示，範本針對「意定監護」委任人與受任人之約定事項做規範，包括委任事務之範圍、受任人執行職務應注意之事項、費用之負擔、受任人為數人之執行職務範圍、會同開具財產清冊之人、報酬、受任人處分財產是否受須經法院許可之限制等事項。
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鍾瑞蘭表示，「意定監護」契約為私法契約，法務部公布的「意定監護契約參考範本」僅供參考，仍建議當事人在符合民法規定下，依個案需求訂定契約條款。
法務部指出，依民法意定監護規定，意定監護契約的訂立或變更，應由公證人作成公證書始為成立，公證時應有本人及受任人在場，向公證人表明其合意，法務部公布的參考範本可供民眾參考利用，也可供公證人作成公證書參考。
法務部表示，已將「意定監護契約參考範本」置於官網，下載網址：https://www.moj.gov.tw/cp-272-122819-49959-001.html
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