上千張罰單不怕！信義商圈違規擺攤 大戶脫產欠168萬
2019-11-13 16:21
聯合報 記者李奕昕
／台北即時報導
違規擺攤影響市容及交通，不少業者拒繳罰鍰，甚至脫產規避強制執行，不怕警察開罰，台北市警察局列管31名欠款大戶，其中信義商圈的辜姓男攤商積欠高達168萬元，警方協調行政執行署台北分署，將他限制出境。
警方指出，辜姓男子常在信義商圈違規擺攤賣服飾，被警方開罰1118次，移送強制執行，他轉移名下財產，經行政執行署台北分署命其報告財產狀況不到場，8年來欠款168萬元。
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台北市警察局發現不少攤販有此現象，列管3年內欠款50萬元以上的31名大戶，上月17日與台北分署研商，台北市信義警分局提出辜的狀況，台北分署實施境管，前天起限制出境及出海。
警方說，攤販占用人行道、騎樓等道路，影響市容及行人通行，依道路交通管理處罰條例，未經許可在道路擺設攤位，處1200至2400元罰鍰，若不繳交罰鍰，將依法查扣商品拍賣折抵。
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