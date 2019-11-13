潤寅詐貸百億案 檢聲請延押主嫌之女楊宇晨

2019-11-13 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



檢調偵辦潤寅實業公司詐貸百億案，潤寅負責人楊文虎之女楊宇晨，羈押期限將在本月20日屆滿，檢方認為案情複雜，楊女仍有羈押必要，今向台北地院聲請延押2月。檢調今另約談中纖（1718）副總劉永達到案，預計晚間移送複訊，全案朝違反銀行法方向偵辦。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，與多家上市上櫃公司長期業務往來。

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潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌勾結福懋等多家上市櫃公司，利用製作不實發票等手法，向王道等多家銀行詐貸上億元，兩人已潛逃出境；檢調懷疑楊氏夫妻之女楊宇晨是共犯，緊急對她實施「境管通知」。