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法官收10萬奠儀改判毒販無罪 最高院判關10年定讞

2019-11-13 16:04聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

花蓮高分院前法官林德盛趁父喪收受曾姓毒販妻子10萬元奠儀，將毒販改判無罪，高等法院更一審依貪汙罪判林10年徒刑，併科罰金120萬元，褫奪公權5年，沒收犯罪所得，最高法院今天駁回上訴定讞。

林德盛2006年擔任花蓮高分院刑事庭法官時，承辦曾姓男子販毒案，吉安分局刑事組小隊長王文俊告知曾妻願送錢，希望審判時能做出對曾有利的判決，並安排曾妻與林在花蓮市一家卡拉OK店見面，同行的包括林的女友陳燕華，四人約定條件，林留下名片，陳女與曾妻互留電話。

林在承審期間，向曾妻建議可採取那些訴訟策略，讓他有輕判理由，還蒐集有利曾的證據，多次對曾妻透露審理進度。曾妻持續送洋酒討好和林德盛「關係匪淺」的陳燕華，2007年5月曾妻以林德盛父喪名義，包了10萬元奠儀。

曾姓毒販當年底宣判，其中販賣第一級毒品部分改判無罪，但販售二級毒品部分仍維持9年徒刑，最高法院將無罪部分發回更審，後來此部分判8年徒刑。曾2010年逃往大陸，2012年3月過世，曾妻不滿花了錢還「家破人亡」，決定告發使案件曝光。

更一審審理時，林德盛、王文俊、陳燕華都否認犯案，但檢察官在偵查期間扣押10萬元的奠儀，加上曾販毒的資料佐證，認為這10萬元和林的職務上行為顯有對價關係。

更一審認為，林身為法官，應平亭曲直，以廉潔自持，但竟然以收白包名義收受10萬元賄賂，敗壞官箴，日司法同仁蒙羞，他沒有悔意，應該重判。因一審認定林共同收賄62萬元而判他12年徒刑，二審改判為10年；王文俊判刑4年，併科罰金40萬元，褫奪公權3年；陳燕華遭判刑4年，罰金20萬元，褫奪公權3年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

林德盛司法官第23期結業，1999年至2010年間擔任花蓮高分院法官，他2012年11月以花蓮縣議會法制室主任一職退休。林在法官任內爭議不少，除曾姓毒販案外，另也被控開價170萬讓罹患肺結核的李姓男子交保，曾遭法院判刑十三年，去年高院改判林無罪，最高法院駁回上訴確定。

前法官林德盛。本報資料照片
前法官林德盛。本報資料照片
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毒品販毒

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