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泵浦車沒手煞車卻有煞車力 傷者批：放任上路可惡至極

2019-11-13 15:13聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

陽明山仰德大道4死8傷車禍，今日士林地方法院開庭，肇事混凝土泵浦車所屬的信詠工程行負責人陳美蘭，和維修車輛技師盧志宏出庭，陳美蘭購買無手煞車的肇事車輛，但在驗車卻有手煞車力，還能通過檢驗。傷者痛批，泵浦車就像「不定時炸彈」，陳放任車輛行走，枉顧往來公眾安全罪，可惡至極。

陳美蘭今日在庭上回想確認駕肇車輛駕駛座旁無手煞車，「這種車不會設手煞車，都是靠液壓式踩腳踏板煞車」。審判長問，為何還敢買沒有手煞車的車，陳則表示暫不回答。

今日合議庭提示相關證據，尚未進行言詞辯論。證據指出，肇事的混凝土泵浦車在1977年8月出廠，陳美蘭在2005年購買，車齡至案發時已40年。

根據驗車報告顯示，手煞車力不得小於車重16%，2015年5月14日手煞車力為2376公斤、2016年2月20日手煞車力則是2226公斤，總煞車力是6958公斤，車重是13915公斤，均通過檢驗。

辯護人指出，陳美蘭非鑑定專業，鑑定人黃道易對車輛液壓式煞車系統鑑定，均達到標準。

技師盧志宏及辯護人今日拿出肇事車輛後差速器的彩色照片及1根完整插銷給合議庭作為證據。盧指出，因檢察官問是否沒有插插銷，才會在案發後到百齡橋的停車場，鑽進肇事車底下，拍下後差速器照片，作為有利自己的證據。

盧說，供應商提供的後差速器，就已把插銷插在主軸上，才會在事故後看到一段插銷斷在裡面。盧聲稱在，在2016年12月7日和2017年4月25日，獨自開著小貨車前往信詠的停車場，分別更換後差速器，和中央傳動軸，材料均由供應商提供，自己是負責裝上去。

傷者陳志豪今日透過胞妹在法庭上表示意見，妹妹哽咽地說，哥哥至今因車禍腳傷未痊癒，仍不斷進出醫院。陳妹指出，肇事車輛可拆開運送就不會超載，質疑為何便宜行事？

陳美蘭是否明知車子有問題，驗車不會過，找來代檢黃牛行賄代檢場業者？若真如此，陳美蘭就是放任「不定時炸彈」在路上到處走，為了一己之私，枉顧往來公眾安全，「可惡至極」。

胞妹還代陳志豪提出，陳美蘭明知所屬車輛有問題，還放任車子在路上行駛，致生往來危險，甚至致人於死、致人於重傷，是否能就此部分依照刑法185條妨害公眾往來安全罪調查。

死者翁竟期的母親沈滿表示，事發至今每天晚上都在哭，她痛批，信詠是蓄意殺人，法官、檢察官是最後一道防線，盼本案能彰顯公義，給社會一個公道。

審判長諭知，全案將擇日開庭。

陳美蘭庭後全副武裝快閃搭車離去。記者蕭雅娟／攝影
陳美蘭庭後全副武裝快閃搭車離去。記者蕭雅娟／攝影
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信詠工程行負責人陳美蘭（左）。記者蕭雅娟／攝影
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炸彈車禍

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