議員任內涉詐助理費 新竹縣橫山鄉長遭檢方起訴
2019-11-13 15:09
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
新竹縣橫山鄉長張志弘今年9月疑遭人檢舉，指張擔任15至16屆議員期間，以人頭戶詐領助理費，經新竹地檢署分案偵辦，新竹縣調查站約談相關人士釐清案情，張因不認罪，遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准（在押中），檢方今天偵查終結，查出張共詐得助理費288萬8千元，依貪汙治罪條例對張提起公訴。
新竹縣議會以總額8萬元方式，讓縣議員可以聘請2到4名助理。檢方指出，張志弘擔任第15屆縣議員任內，於民國93年1月1日至95年2月28日聘用不知情的莊姓民眾當作議員助理，並製作以每月4萬元聘請莊為議員公費助理的聘任書函等相關文件，讓縣議會人事、出納職員按月匯款薪資4萬元與每年匯款金6萬元年終春節慰勞金到張的帳戶內，並登載於93至95年「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」公文書上，實際上只給付莊8萬2千元助理費，共詐得助理費款項107萬8千元。
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另外，檢方還查出，張志弘擔任16屆縣議員期間，又以類似方式聘請蕭姓民眾當議員公費助理，並製作自民國95年3月1日起以每月4萬元聘請蕭為公費助理的「議員助理聘任書函」，又製作一份委託書，由蕭指名「自95年3月1日至99年2月28日止受聘擔任新竹縣議會議員特別助理，自即日起每月薪俸委請張代為領取」，由張將「議員助理聘任書函」、「委託書」向縣議會申請助理費用及領取年終春節慰勞金，並於95年3月1日至98年7月31日間按月匯款薪資4萬元及每年匯款金6萬元年終春節慰勞金至張帳戶內，共詐得助理費款項181萬元。
檢方認為，張志弘犯貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌，及刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，將其提起公訴，張的相關帳戶，檢方則向新竹地院聲請查扣，並已執行完畢。
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