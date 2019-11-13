建中驚傳圖書館遭駭！原來是校友犯案 動機竟是...

2019-11-13 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



一名周姓男子就讀建國中學時在圖書館打工，發現系統內記錄全部學生個資，因此畢業後入侵系統抗議，被校方控告涉妨害電腦使用罪。台北地檢署調查期間，校方因得知其身分是校友，且未實際造成學校損失而撤告，今依法給予不起訴處分。

建中日前發現國書管系統疑遭駭客入侵，檢警根據IP位置找到周姓男子，查出就讀理組的他曾經在學校圖書館打工，有機會使用管理者權限帳號。據了解，他發現系統內記錄全部學生個資，認為有侵犯個資之虞，決定入侵系統以示抗議，待畢業考上國立大學之後就動手。

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檢警調查，周男入侵系統後，將兩個一般權限的帳號改成管理者權限，其中一個是用來測試外部使用情形的「虛擬帳號」。校方在進行測試時，發現登入時間有異、權限被人打開，緊急蒐集相關登入IP等資訊後報警提告。