警踩YouBike裝成運動民眾 卸賭客戒心順利攻堅賭場
2019-11-13 15:04
聯合報 記者柯毓庭
／即時報導
45歲王姓男子在新北市永和區永福橋下設立「象棋肉龜」賭場，遭永和警方接獲線報，經蒐證後於昨天下午前往攻堅，帶回王男與2名員工、15名賭客，並於現場查扣現金62萬以及3萬餘元抽頭金等證物，訊後依賭博罪嫌移送。
據悉，王男原本將賭場開在華中橋下，今年10月底因故將賭場移至永和福和橋下，並聘請50歲鄭姓男子與其46歲邱姓女友把風，引來10餘名賭客加入，由每位玩家輪流當莊，王男則以1000元抽頭50元，每日約可抽頭4萬餘元，獲利驚人。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方日前接獲線報，搜集情資後昨天下午前往賭場攻堅逮人，騎YouBike裝扮成運動民眾，攻入賭場後將15名賭客以及王男、鄭男、邱女等人全數逮捕，並於現場查扣62萬元的現金賭資，及3萬抽頭金、象棋一副、骰子42顆等犯案工具，警訊後今天上午依賭博罪嫌將18人移送地檢，展現永和警分局打擊賭博犯罪的決心。
留言