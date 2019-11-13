癌翁恐嚇長庚王瑞慧索90萬 判6月定讞

2019-11-13 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



77歲、有恐嚇前科的老翁許正雄，去年以出書揭發長庚醫院醜聞為名，試圖向長庚醫療法人董事長王瑞慧索討90萬元，王瑞慧提告，警方在台中逮到許，查扣8本「醜惡醫療帝國與王永慶」書籍和手稿等。桃園地院依恐嚇取財未遂罪判許6月徒刑，得易科罰金，他認為本件只是「著作權買賣的問題」而上訴，高等法院駁回定讞。

許正雄靠中低老人收入和女兒接濟生活，他罹患肝癌，但2015年時他因另起恐嚇案，當時即向台中地院訴苦「肝癌末期，無法工作賺錢」、「醫生說只剩下不到4個月的生命」、「送監執行，監獄也不會收監」，要求減刑但碰壁。

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許去年4月16日寄送「何謂名醫」手稿給王瑞慧，藉「更正」為名，寫下「董事長您好：…書寫期間恰遇林口長庚醫院爆發諸多醜聞…致對創辦人及現任實際掌門人（令尊與令慈）的出身及為人處事風格著墨甚多…紙筆比刀劍殺傷力更大，因擔心造成誤批，而先寄原稿請您撥冗更正。若未更正擲回，將視同默認，愚將依中華民國憲法第十一條規定，交給出版商在台灣、中國及華人地區發行。」。

王瑞慧認為手稿內容扭曲偏頗，請特助和法務組專員處理。但許正雄稱已將書籍版權以60萬元賣給出版社，若違約須賠償30萬元，法務組專員詢問「所以他會罰你30萬，所以你是說，如果我們向你買這本書的版權，是不是就是60萬？」，許回答「本來就，版權賣給你們，就是你們的事，我再出版的話就變成詐欺。」、「我會附帶寫保證書給你，說保證以後不再談到你們那個王永慶跟李寶珠的事嘛。」。

雖然許堅稱這只是著作權買賣糾紛，但高院認為他明白表示要「持續揭發長庚醫療法人創辦人王永慶生前的所作所為及其奸巧、淫盜、不忠、不仁、不義之行徑」，還說要透過關係請總統頒發「最佳厚顏無恥獎」給王永慶、李寶珠，顯然是在恐嚇王瑞慧。